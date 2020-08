Jüterbog

Zwischen dem Mähdrescher und dem am Straßenrand parkenden Auto ist kein halber Meter mehr Platz. Auf der anderen Seite muss ein Lastwagen in den Parkbuchten halten, damit die landwirtschaftliche Maschine an ihm vorbeikommt. Immer wieder haben die Mitarbeiter von Mario Schwanke, dem Chef der Jüterboger Agrargenossenschaft ( JAG) dieses Problem, wenn sie zur Ernte auf die Felder fahren oder zum Feierabend wieder reinkommen.

Manchmal sind nur wenige Zentimeter zwischen der Landmaschine und den parkenden Autos Platz. Quelle: Victoria Barnack

Mit Mähdreschern, Traktoren und Hängern müssen sie durch die frisch sanierte, aber enge Jüterboger Innenstadt. „Das Thema ist ein Dauerbrenner“, erzählt Schwanke, der im Vorstand des Kreisbauernverbandes von Teltow-Fläming sitzt. Auch er selbst kennt das unangenehme Gefühl nur zu gut. „Wenn ich mit einem Trecker und zwei Hängern am Neumarkttor abbiege, graut es mir immer“, sagt er, „weil ich nicht sehe, ob da noch ein Radfahrer kommt.“

Die Kreuzung am Jüterboger Neumarkttor gehört zu den gefährlichsten Ecken für die Fahrer der Landmaschinen. Quelle: Victoria Barnack

Dass die Landwirte mit ihren immer größeren Maschinen durch die Innenstädte fahren müssen, ist eine Regelung des Landes Brandenburg. Weite Strecken der Bundesstraße 101 sind als Kraftfahrstraße ausgewiesen und damit für die Trecker tabu. Denn hier darf nur fahren, wer für mindestens 60 km/h zugelassen ist. Die landwirtschaftlichen Maschinen dürfen oft nur 40 km/h fahren. Auch für Radfahrer und langsame Mopeds ist die Strecke damit gesperrt.

Das Land begründet diese Entscheidung vor allem mit einem Sicherheitsargument. Die Begründung stützt das zuständige Ministerium insbesondere auf die „zu hohe Differenzgeschwindigkeit und Breite von landwirtschaftlichen Fahrzeugen“. Auf den Bundes- und vielen Umgehungsstraßen, wo in der Regel viel schneller als 60 km/h gefahren wird, sei das zu gefährlich.

„Mit Mähdreschern durch die Innenstädte ist Chaos pur“

Für Schwanke und seine Bauernkollegen ist diese Argumentation irreführend. „Mit Mähdreschern durch die Innenstädte zu fahren, ist Chaos pur“, sagt Silvia Fuchs, die Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes TF. „Und es sorgt für zusätzliche Gefahren, vor allem für Radfahrer.“

Wenn in der Innenstadt gebaut wird, gibt es für die Landamschinen eine Sondergenehmigung für die Fahrt auf der Umgehungsstraße. Quelle: Uwe Klemens

In Jüterbog hat die JAG in den vergangenen Jahren sogar einen Gegenbeweis geliefert. Wegen der jahrelangen Sanierung der innerstädtischen Bundesstraße hatten die Landwirte hier eine Sondergenehmigung: Während der Bauarbeiten durften sie die Umgehungsstraße ausnahmsweise nutzen. „In den letzten zwei Jahren gab es auf dieser Strecke bei uns nur einen Verkehrsunfall“, berichtet Mario Schwanke. Zwei Autos wollten einen Traktor damals gleichzeitig überholen. Es krachte.

Außerdem, so Schwanke, sei der Weg durch die Stadt umweltschädlicher. Die Strecke ist nicht nur weiter, die Landmaschinen brauchen vor allem deutlich länger und belasten die Umwelt damit umso stärker.

„Gesetzliche Vorgaben und die Praxis beißen sich“

„Die letzten zwei Jahre waren der beste Beweis dafür, dass es ohne Behinderungen auf den Kraftfahrstraßen funktioniert“, pflichtet Joachim Wasmansdorff von der Stadt Jüterbog den Landwirten bei. Der Vize-Bürgermeister unterstützt die Forderung der Bauern, die Kraftfahrstraßen immer nutzen zu dürfen. „Die gesetzlichen Vorgaben und die Praxis beißen sich“, sagt er. Doch auch der Stadt, sogar dem Landkreis seien die Hände gebunden. Zuständig ist das Land. Weil die Regel so weitreichend ist, würde eine Änderung entsprechend lange dauern.

Mario Schwanke setzt sich seit Jahren für eine Lösung des Problems ein. Quelle: Uwe Klemens

Doch der Chef der JAG hat eine Idee: „Ab Mitte August folgt hier die nächste Sperrung. Für zwei Jahre haben wir dann wahrscheinlich wieder eine Sondergenehmigung“, sagt er, „diese Zeit sollten wir nutzen, um eine dauerhafte Lösung für den ganzen Landkreis zu finden.“

Nicht nur bei den anderen Landwirten, sondern auch bei der Stadt Jüterbog, dem Verkehrsbeirat und sogar einigen Landespolitikern trifft Schwanke mit diesem Vorschlag auf offene Ohren. Erik Stohn ( SPD) berichtet, das Thema sei 2019 in den Koalitionsvertrag aufgenommen worden.

„Historisch ertüchtigte Straßen waren für Pferde ausgelegt“

Sein Parteikollege und agrarpolitischer Sprecher, Joahnnes Funke, erklärt: „Im August wollen wir einen Antrag ins Plenum einbringen, der diesen Punkt beinhaltet.“ Die Landesregierung soll beauftragt werden, Wege aufzuzeigen, um mit der Situation auf den Kraftfahrstraßen besser umzugehen. Funke, der gleichzeitig Kreisbauernchef im Havelland ist, erklärt das Problem sei brandenburgweit ein Thema. „Die historisch ertüchtigten Straßen in den Innenstädten waren früher für Pferde ausgelegt“, sagt er, „da passt es mit der heutigen Realität nicht mehr zusammen, wenn Landwirte mit ihren großen Maschinen kommen.“

Hinter den landwirtschaftlichen Fahrzeugen stauen sich häufig die Pkws. Quelle: Victoria Barnack

Victoria Barnack