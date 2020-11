Klein Schulzendorf

„Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir uns einbringen müssen“, sagt Thomas Gäbert. Der Chef der Agrargenossenschaft Trebbin ist wie viele seiner Berufskollegen unzufrieden mit dem neuen Aktionsprogramm Insektenschutz. Bundesweit soll es darin neue Regeln geben, um wieder für mehr Artenvielfalt zu sorgen. In der Pflicht stehen in dem Papier vor allem die Bauern. Wenn das Programm in der aktuellen Form zum Gesetz wird, würden er und seine Mitstreiter dramatisch in ihrer täglichen Arbeit beeinträchtigt, sagt Gäbert. Deshalb hat er in dieser Woche gemeinsam mit dem Landesbauernverband ( LBV) zum Hofgespräch nach Klein Schulzendorf geladen, um über den Entwurf zu diskutieren.

Thomas Gäbert leitet die Argargenossenschaft Trebbin. Quelle: Danilo Hafer

Das Aktionsprogramm sieht unter anderem strengere Düngeregeln, den Einsatz von deutlich weniger Pflanzenschutzmitteln und die Stärkung von Schutzgebieten vor. Die Landwirte aus Teltow-Fläming sind aber der Meinung, schon viel für den Insektenschutz zu tun. Immerhin wüssten sie um den positiven Einfluss, den viele der kleinen Lebewesen auf ihre Felder haben. „Unsere Erfahrung aus den vergangenen Jahren ist leider“, sagt Kreisbauernverbandschefin Silvia Fuchs, „dass viele Maßnahmen auf den Weg gebracht wurden, es aber keine Ergebnisse gibt.“

Dass nun noch mehr und vor allem strengere Regeln diskutiert werden, ist für viele Landwirte unverständlich. Die größte Kritik der Bauern: Anstatt gemeinsam mit ihnen an dem Thema zu arbeiten, wird nun an neuen Verboten getüftelt, ohne dass sie als Betroffene ein Mitspracherecht haben. „Wir verlassen mit diesem Aktionsprogramm den Weg der Kooperation“, kritisiert LBV-Chef Henrik Wendorff.

Ärger über immer größere Schutzstreifen

Beispiele hatten die Bauern bei ihrem Hofgespräch zahlreich dabei. Gemüsebauer Daniel Schacht aus Baruth berichtet von seinem Dilemma mit den Schutzstreifen. Die müssen die Landwirte beispielsweise zwischen ihren Ackerrändern und angrenzenden Gewässern einhalten, weil die Artenvielfalt in diesen Bereichen besonders groß ist. „Wenn die Schutzstreifen immer größer werden, wird der Gemüseanbau irgendwann nicht mehr wirtschaftlich“, sagt Schacht, „so sind schon viele Gemüsebauern im Landkreis nach und nach verschwunden.“

Daniel Schacht arbeitet als Landwirt im Baruther Urstromtal. Quelle: Frank Pechhold

Obwohl es bisher nur ein Stück Papier ist: Für Daniel Schacht ist die Diskussion über das Aktionsprogramm Insektenschutz alles andere als eine theoretische Debatte. Er erlebe das Thema täglich. Schacht habe auch mit dem aktuellen Förderprogramm für Blühstreifen schlechte Erfahrungen gemacht – und zwar ganz praktischer Art. „Wenn ich über meine Felder fahre, könnte ich heulen, weil da nichts wächst“, sagt er.

Das falsche Saatgut für Böden im Fläming

Denn die Saatmischung für die bunten Blumenwiesen, die Bienen und anderen Insekten eine Heimat geben sollen, seien nicht gut auf die teilweise trockenen, sandigen Böden vor Ort angepasst. Die Krux dabei: Welches Saatgut die Bauern zu verwenden haben, ist vorgeschrieben, sonst gibt es die Förderung nicht. Die brauchen die Landwirte aber, um auf den Flächen Geld zu verdienen, die sie sonst konventionell bewirtschaften würden.

Lutz Ritter ist einer der letzten Schäfer in Teltow-Fläming. Quelle: Oliver Fischer

Auch Schäfer Lutz Ritter hat so seine Probleme mit den Blühstreifen, die er eigentlich gern anlegt. „Aber nur von bunten Blumen werden meine Tiere leider nicht satt“, sagt er. Weil er in der Nuthe-Nieplitz-Region tätig ist, wo viele Wiesen unter Schutz stehen, muss er sich an strenge Regeln halten. So ist der Schäfer inzwischen oft auf fremde Flächen angewiesen, um genug Futter für seine Schafe zu finden. „Da bleibt mir kein Spielraum“, sagt er und fürchtet mit dem Aktionsprogramm Insektenschutz künftig noch mehr Einschränkungen.

„Mehr Fingerspitzengefühl vor Ort“

„Was wir Landwirte für den Insektenschutz tun, ist sicher noch nicht das Optimum“, fasst Thomas Gäbert aus Trebbin zusammen, „deswegen erkennen wir auch klar an, dass wir hier etwas machen müssen. Aber viel zu oft geht man nicht auf die Notwendigkeiten vor Ort ein.“ Gäbert und seine Kollegen fordern deshalb statt Verboten von oben herab mehr Spielraum für individuelle Lösungen für die Probleme in den Regionen. „Mit mehr Fingerspitzengefühl vor Ort könnte richtig was für den Naturschutz erreicht werden“, sagt er.

Von Victoria Barnack