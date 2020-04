Lehrling des Monats hat Faible für ganz große Maschinen

Wildau

Die Handwerkskammer Cottbus (HWK) und das Versorgungswerk der HWK Cottbus vergeben monatlich die Auszeichnung „Lehrling des Monats“. Jonah Friedrich Slaby kann sich im April über diese Ehrung freuen. Der Wünsdorfer macht seine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker bei MAN Trucks & Bus Deutschland GmbH in Wildau und ist jetzt im dritten Ausbildungsjahr. Wegen der Coronakrise konnten die Vertreter der Handwerkskammer und des Versorgungswerkes die Auszeichnung bisher nicht allerdings persönlich überreichen.

Umfangreiche Suche nach dem Traumjob

Er habe seine Entscheidung, Kraftfahrzeugmechatroniker zu werden gründlich geprüft, erklärt Jonah Friedrich Slaby: „An der freien Oberschule konnte ich einige Praktika absolvieren, um unterschiedliche Betriebe und Berufe kennenzulernen“. Zudem habe er mit dem Bundesfreiwilligendienst die Erzieherausbildung in einem Kindergarten getestet, um sich dann letztendlich schließlich doch für einen Beruf zu entscheiden, der seinem Hobby nahe kommt. Das sind Mopeds, Autos und Motorräder. Die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker sei da genau das Richtige. „Bei MAN Trucks & Bus bin ich sehr zufrieden. Der Umgang miteinander passt und uns werden viele Lehrgänge geboten, um unser Know-how zu sichern“, sagt er.

Anzeige

Ausbilder ist sehr zufrieden

Bei MAN Truck & Bus in Wildau werden große Fahrzeuge von 3,5 bis 48 Tonnen repariert, gewartet und getunt. Dirk Neumann, der Ausbilder, zeigt sich sehr zufrieden mit seinem Auszubildenden: „Er ist absolut talentiert, er schraubt sehr gerne und hinterfragt Anweisungen, bis er alles verstanden hat“. Diese Hartnäckigkeit bringe ihn nach vorn. „Er ist sozial eingestellt, so dass er sogar als Jugendausbildungsvertreter im Unternehmen tätig wird“, so Neumann.

Weitere MAZ+ Artikel

Kontinuierliche Weiterbildung

Um für die rasanten Weiterentwicklungen an den Fahrzeugen und hinsichtlich der digitalen Vernetzung gerüstet zu sein, sei eine kontinuierliche Weiterbildung notwendig. „Strommessung, Schaltpläne, Fehlerdiagnose, Getriebe zerlegen, all das erlernen unsere Auszubildenden in der speziellen LKW-Werkstatt. Denn wir tauschen nicht nur Teile, sondern bauen noch alles selbst zusammen“, erklärt Dirk Neumann.

Vorliebe für Nachrüstungen

Die Fahrzeuge sind nicht nur Aushängeschilder für die Unternehmen, sie sind zudem hochgradig individuell eingerichtet. Ob Dach-Scheinwerfer, Kühlschrank, Spoiler oder Fernseher, Jonah Friedrich Slaby übernimmt mit Vorliebe solche Nachrüstungen.

Mit der Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker hat Jonah Friedrich Slaby seinen Traumberuf gefunden. „Bei der Entscheidung für den richtigen Beruf ist es ganz wichtig, dass man nicht macht, was Mutti sagt, sondern auf sich selbst hört und hartnäckig bleibt, um sein Ziel zu erreichen“, so der Tipp des 20-Jährigen für alle Jugendlichen, die noch auf der Suche nach dem richtigen Job sind.

Lesen Sie auch:

Pandemie beendet Dauerhoch im Handwerk Brandenburg

Von Gerlinde Irmscher