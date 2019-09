Dahmeland-Fläming

Sechs Bürgermeister in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald werden heute neu gewählt. Das sind die Rathauschefs in folgenden Kommunen: Schönefeld, Heidesee, Bankenfelde-Mahlow, Zossen, Rangsdorf und Jüterbog. Alle wichtigen Entwicklungen können Sie in unserem Liveticker verfolgen:

Rangsdorf . Dirk Schütze, Henri Smeilus und Mutter Heike Smeilus gingen zusammen wählen.“Wir gehen wählen,weil es unsere Pflicht ist.Sonst können wir hinterher auch nicht meckern“. Die Familie wünscht sich Klaus Rocher (FDP) als Bürgermeister zu behalten. Nach der Wahl gehts zum Baden und Grillen.

Zossener Ortsteil Glienick : Wahlleiterin Christine Steinhorst und ihre 5 Wahlhelfer sind vom Interesse an der Landtags- und der Bürgermeister-Wahl überrascht - bis 16 Uhr haben bereits etwa 70 Prozent der Glienicker Ihre Stimme abgegeben,einschließlich Briefwahl. Gerade verliess ein Ehepaar mit 2Kindern und einem Kinderwagen das Wahllokal. „Ob alle auch beide Stimmzettel genutzt haben, das wissen wir natürlich erst nach der Auszählung, aber wir denken, die Wahlbeteiligung ist wegen der beiden Wählen so hoch“, sagt Steinhorst. J.A.

Rangsdorf. Kim Bethke(17) aus Gross Machnow war zum ersten Mal wählen. Der Touristik-Azubi:“Wir sollten die Chance nutzen und mitbestimmen!“ Ich wünsch mir Oliver Scharfenberg als Bürgermeister.



Jüterbog (Teltow-Fläming). Bürgermeisterkandidat Clemens Neumann (SPD) kam gleich am Morgen mit seinem ältesten Sohn Finn zum Wahllokal ins ESV-Heim. Finn ist 17 Jahre alt und hat schon bei der Kommunalwahl mitmachen dürfen. Seine Mutter hat es vorgezogen, zum Gottesdienst zu gehen, um dann später an der Wahlurne ihre Stimme (vermutlich) ihrem Mann zu geben. Als Belgierin darf sie das. Von der Landtagswahl ist sie aber ausgeschlossen.

Fünf Kandidaten bewerben sich um das Bürgermeisteramt in. Beim MAZ-Wahltalk im Van-der-Valk-Hotel in Dahlewitz trafen sie aufeinander. Was dabei passierte, gibt hier zum Nachlesen [MAZ Plus]:



Schönefeld : Erst zum Fußball, dann zur Wahlurne: Im Wahllokal 016 war das heute möglich. Das Wahllokal befindet sich auf dem Sportplatz. Und das Beste: Der SV Schönefeld gewann am frühen Nachmittag mit 5:3 gegen die Gäste aus Berlin-Zehlendorf.

Der Heideseer Bürgermeisterkandidat Falko Brandt (Linke) gab seine Stimme morgens um zehn im Wahllokal "Alte Kaufhalle" in Wolzig ab. Zu dieser Zeit hatten es schon 70 Wähler vor im getan.



Schönefeld : In der Flughafengemeinde sind 12618 Menschen aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Noch-Bürgermeister Udo Haase (parteilos) verabschiedet sich nach 29 Jahren in den Ruhestand. Zur Wahl stehen drei : In der Flughafengemeinde sind 12618 Menschen aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Noch-Bürgermeister Udo Haase (parteilos) verabschiedet sich nach 29 Jahren in den Ruhestand. Zur Wahl stehen drei Kandidaten

Guten Tag! In Heidesee, Schönefeld, Blankenfelde-Mahlow, Rangsdorf, Zossen und Jüterbog wird heute parallel zur Landtagswahl auch ein neuer Bürgermeister gewählt. In unserem Liveticker versorgen wir Sie ab jetzt mit den aktuellsten Informationen zu diesen sechs Wahlen, von den ersten Tendenzen bis zum vorläufigen Endergebnis.

Drei Bewerber in Schönefeld

In Schönefeld steht ein Neuanfang an, da der langjährige Amtsinhaber Udo Haase (parteilos) nicht wieder antritt. Um seine Nachfolge bewerben sich Olaf Damm (55, CDU), der als Haases Kronprinz gilt, Christian Hentschel (53, Bürgerinitiative Schönefeld), der sich bislang als Kritiker Haases hervortat, und Christian Weber (38, Einzelbewerber), der unter anderem von der SPD unterstützt wird. Im Zentrum des Wahlkampfs steht zwangsläufig, wie man das Leben in der Nachbarschaft des BER so angenehm wie möglich gestalten kann. Einig sind sich alle Kandidaten, dass nach den Jahren, in denen es vor allem um das Wachsen der Gemeinde ging, die Bürgernähe eine größere Rolle spielen soll. Schönefeld gilt als die am dynamischsten wachsende Gemeinde Deutschlands.

Umbruch in der Gemeinde Heidesee

In der Gemeinde Heidesee gibt es einen Umbruch. Amtsinhaber Siegbert Nimtz (parteilos) verabschiedet sich mit 58 Jahren in den Ruhestand. Als aussichtsreichste Bewerber um seine Nachfolge gelten Falko Brandt (34, Linke), Büroleiter von Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig, und Björn Langner (38, BfB), der in diesem Jahr bereits den Einzug in Gemeindevertretung und Kreistag schaffte und sich vielfältig ehrenamtlich engagiert. IT-Experte Michael Proch (62, SPD) setzt auf Ehrlichkeit und Denny Schibor (38, CDU) will unter anderem mit der Einführung eines Bürgerhaushalts punkten.

Fünfkampf in Blankenfelde-Mahlow

In Blankenfelde-Mahlow wird ein Nachfolger für Ortwin Baier ( SPD) gesucht, der in den Landtag wechseln möchte. Beobachter räumen Gerd Kalinka (62, Grüne), der schon Vorsitzender der Gemeindevertretung und des Kreistags war, sowie Anke Scholz (51, Linke), die seit 2014 in der Gemeindevertretung sitzt, die größten Chancen ein. Außerdem am Start: Bankkaufmann Michael Schwuchow (52, SPD), Garten- und Landschaftsbauer Andreas Buch (55, CDU) und der Polizist Michael Pfahler (46, AfD). Da Blankenfelde-Mahlow in der Einflugschneise des BER liegt, sind Schallschutz und Nachtflugverbot wichtige Wahlkampfthemen. Es geht aber auch um den Neubau eines Rathauses und das bislang zerrüttete Verhältnis zwischen Bürgermeister und Gemeindevertretung.

Duell um das Zossener Rathaus

In Zossen gibt es einen Zweikampf zwischen Amtsinhaberin Michaela Schreiber (48, Plan B) und Wiebke Schwarzweller (40, FDP). Auch wenn Schwarzweller von weiteren Parteien unterstützt wird, gilt Michaela Schreiber doch als Favoritin. Sie hat sich einen Ruf als Kämpferin für ihren Ort erworben, eckt vielerorts an und gilt manchem deshalb auch als übertrieben streitlustig. Für Missklänge im Wahlkampf sorgte eine anonyme Kampagne über soziale Medien, in der Wiebke Schwarzweller, die einen türkisch-stämmigen Freund hat, unter anderem nachgesagt wurde, dass sie zum Islam konvertiert sei. Michaela Schreiber bezeichnete die Frage nach der Konfession als wichtig, da der Islam eine Religion sei, die sich „historisch in Staatsangelegenheiten einmischt“. Wiebke Schwarzweller teilte dazu mit, dass sie nicht zum Islam konvertiert, sondern konfessionslos sei.

Drei Bewerber in Rangsdorf

In Rangsdorf stellt sich Bürgermeister Klaus Rocher (57, FDP) zur Wiederwahl. Es wäre seine dritte Amtszeit. Ihm gegenüber stehen zwei Kandidaten, die nicht Parteien angehören: Oliver Scharfenberg (40, Die Rangsdorfer) und Christian Möller (59, Allianz für Rangsdorf). Diese Konstellation überrascht insofern nicht, als dass Rocher zuletzt Gegenwind aus der Bürgerschaft erfuhr, sich den Vorwurf der Bürgerferne anhören musste. Die wichtigen Themen im Wahlkampf sind entsprechend lokal, es geht um Baumfällungen, Straßenbeleuchtungen und allgemein den Zustand der Straßen. Gleichwohl geht Rocher als Favorit in die Wahl.

Vier Kandidaten in Jüterbog

In Jüterbog gab sich Arne Raue (49, WsJ) stets zuversichtlich, dass er wiedergewählt wird. Im Laufe des Wahlkampfs zeigte sich, dass die Stadt gespalten ist. Raue, der sich oft kritisch zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung positionierte, kündigte an, diese Haltung nicht aufgeben zu wollen. Seine Kontrahenten – Clemens Neumann (46, SPD,) Jaqueline Neumann (47, BBJ) und Dirk Marek (51, Einzelbewerber) – setzen dagegen auf einen ausgleichenden und versöhnlichen Kurs. Für erhebliche Aufregung sorgte eine von den Raue-kritischen Fraktionen beantragte Stadtverordnetensitzung, die von den Raue-freundlichen Fraktionen boykottiert wurde und deshalb platzte. Dennoch gilt Raue als Favorit – auch wenn seine Position geschwächt sein dürfte.

