Luckenwalde

Der Teil-Lockdown im November trifft den Arbeitsmarkt in Teltow-Fläming weniger hart als befürchtet. Das berichtet Marko Naue, der Leiter der Arbeitsagentur in Luckenwalde. Demnach liegt die Arbeitslosenquote im Landkreis nun bei genau fünf Prozent und damit ein wenig niedriger als im Oktober (5,1). Zuletzt war die Quote im April auf diesem Niveau, also zum Start des ersten Corona-Lockdowns. „Erfreulicherweise hatten wir die in den Vorjahren klassische Herbstbelebung des Arbeitsmarktes“, sagt Naue, „die hatten wir wegen der Coronakrise eigentlich nicht erwartet.“

Marko Naue leitet die Arbeitsagentur in Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Anzeige

Nicht nur mit der Quote der Arbeitslosen setzt TF im November ein positives Signal. „Es sind auch weniger Beschäftigte in Kurzarbeit als im Oktober“, berichtet der Chef der Luckenwalder Arbeitsagentur. Auch das kam überraschend, weil erst am 2. November der Teil-Lockdown begann. „Es gab im November 70 neue Anzeigen für die Region Teltow-Fläming“, sagt Marko Naue, „hauptsächlich von Restaurants, Fitnessstudios und Kosmetiksalons.“ Unter dem Strich – und das ist die gute Nachricht – sind im Landkreis jetzt aber 35 Menschen weniger in Kurzarbeit als noch im Oktober. Insgesamt sind aktuell 15.491 Beschäftigte in 1.467 Betrieben betroffen. „Das Gute an diesen Zahlen: Sie zeigen, dass im November auch Betriebe wieder in den Normalbetrieb zurückgekehrt sind“, erklärt Naue.

Lesen Sie auch: Arbeitslosigkeit sinkt im ganzen Großraum Potsdam

Dennoch ächzen einige Branchen nach wie vor unter der Coronakrise. Weniger Stellen als im November 2019 meldet beispielsweise die Lagerwirtschaft. Weil die vor allem im Norden von TF besonders stark ist, hat sie Auswirkungen auf die gesamte Statistik. So sind derzeit 1.817 freie Arbeitsstellen bei der Agentur gemeldet. Das sind 388 weniger als im Vorjahr. Auch die Sicherheitsbranche, der Handel und natürlich die Hotel- und Gastronomiebetriebe im Landkreis brauchen pandemiebedingt weniger Mitarbeiter.

Verwunderung über Gesundheitsbranche

„Auch in den Berufsgruppen Metall- und Maschinenbau in Teltow-Fläming ist eine Abnahme an Stellen zum Vorjahr zu verzeichnen“, sagt Naue, „das hat aber sicher nicht nur mit der Coronakrise zu tun.“ Überrascht ist der Leiter der Arbeitsagentur vom Bereich Gesundheit und Altenpflege. Denn dort sind derzeit ebenfalls weniger benötigte Arbeitsstellen als noch im November 2019 gemeldet. „Das können wir bisher nicht nachvollziehen“, sagt Naue. Seine Vermutung: Die Firmen sind derzeit so sehr mit der Bewältigung der Pandemie beschäftigt, dass sie keine Zeit für die Suche nach neuem Personal haben.

Profiteur Transport-Branche

Während die Coronakrise anhält, erholen sich einige Wirtschaftszweige in TF aber auch langsam. „Arbeitsaufnahmen gab es in diesem Monat in allen Bereichen“, berichtet Marko Naue. Besonders profitiert derzeit das Transportgewerbe – nicht zuletzt, weil immer mehr Menschen online einkaufen.

Lesen Sie auch: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Brandenburg

Auch für den Dezember ist Naue vorsichtig optimistisch. Er rechnet nicht damit, dass die Arbeitslosenzahlen trotz Lockdown-Verlängerung deutlich zunehmen. Denn die Anzeigen zur Kurzarbeit aus den besonders betroffenen Bereichen gab es bereits im November. Auch sonst rechnet er mit wenig merklichen Veränderungen. „Das Transportgewerbe hat schon jetzt den benötigten Stellenaufbau angemeldet“, sagt Naue. „Und im Handel wird der vor Weihnachten übliche Zuwachs wohl ausbleiben. Nicht zuletzt wegen der Zugangsbeschränkungen.“

Von Victoria Barnack