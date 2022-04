Baruth

Was wollen die Menschen in Teltow-Fläming mit 20 Millionen Euro anfangen? Den meisten fällt auf diese Frage sicher schnell eine Antwort ein, aber meistens sind die Millionen nur hypothetisch. Bei Bianca Möller sind sie hingegen echt. Die Regionalmanagerin konnte diese Summe in den vergangenen sieben Jahren unter die Leute bringen. Nun gibt es neues Fördergeld von der EU und Möller will wissen, wofür die Region „Rund um die Fläming-Skate“ die Euros braucht.

Lesen Sie auch TF bewirbt sich um Millionen-Förderung von der EU

Die Lokale Aktionsgruppe (kurz: LAG) veranstaltet deshalb Workshops, um mit allen Interessierten die neuen Themenfelder abzustecken. Diese Woche waren sie in Baruth. Nächste Woche ist Thyrow dran.

LAG fördert in TF mehr als Tourismus

„Wir wollen in diesen Workshops unsere Förderschwerpunkte neu festlegen“, erklärt Regionalmanagerin Bianca Möller. „Eine Teilnehmerin dachte, wir würden nur Tourismusprojekte fördern, aber das stimmt nicht.“ Die Lokale Aktionsgruppe darf nämlich selbst entscheiden, wofür sie das Geld von der EU im Süden von Teltow-Fläming verteilt. Mit der neuen Förderperiode ab 2023 sind also ganz neue Themen möglich, sogenannte Handlungsfelder.

Regionalmanagerin Bianca Möller gemeinsam mit Baruths Bürgermeister und dem LAG-Vereinsvorstand, Peter Ilk (parteilos), bei einem der Workshops. Quelle: Victoria Barnack

Die fünf alten Felder wurden zunächst auf vier dezimiert. „Es hat sich gezeigt, dass Vernetzung und Marketing inzwischen zu jedem Projekt dazugehören, deshalb brauchen wir das nicht mehr extra“, sagt Möller. Dafür haben die ersten Workshops ein neues großes Thema aufgeworfen: die Dorfentwicklung. „Im Gespräch haben wir nun gemerkt, dass diese Bezeichnung nicht ganz passt.“ Statt der „Dorfentwicklung“ soll ab 2023 also die „Grundversorgung in Dorf und Kleinstadt“ gefördert werden. Dann könnten zum Beispiel auch Städte wie Jüterbog, Dahme und Baruth Fördermittel abgreifen und nicht nur ihre kleinen Ortsteile.

TF: Fördermittel für Mobilität, Ärzte, Dorfläden und Sport

Aber was genau gehört denn zur Grundversorgung? Auch die Antwort auf diese Frage können alle Workshop-Teilnehmer mitbestimmen. Mobilität, medizinische Versorgung, kleine Dorfläden und Sportangebote abseits der Schule sind Punkte, die so oft genannt wurden, dass Möller sie in die neue Strategie aufnehmen wird. Auch die Digitalisierung ist heute viel wichtiger als vor sieben Jahren.

„In allen Workshops haben uns die Teilnehmer themenübergreifend mitgegeben, dass Tourismus wichtig ist, aber wir die Einheimischen mitdenken müssen“, erzählt Bianca Möller. Es sollen in Zukunft also mehr Projekte förderfähig sein, von denen nicht nur Besucher sondern die Anwohner vor Ort profitieren.

Mehr Geld für Kultur in Teltow-Fläming gefordert

Und noch eine große Neuerung wünschen sich die Menschen in Teltow-Fläming: „Wir möchten künftig gern nicht-investive Kulturvorhaben fördern“, sagt Möller. Denn Geld gab es bisher nur, wo auch gebaut wurde. Wer eine Veranstaltungen auf dem Land organisieren und stattfinden lassen wollte, konnte die EU-Förderung dafür nicht nutzen. „Aber leere Hüllen zu schaffen, bringt uns nichts“, erklärt Möller, „wir müssen die geschaffene kulturelle Infrastruktur auch beleben.“

Zahlen und Fakten Die LAG verteilt in Teltow-Fläming die sogenannte Leader-Förderung der EU, die zur Entwicklung des ländlichen Raums beitragen soll. Zur LAG „Rund um die Fläming-Skate“ gehört ganz TF mit Ausnahme von Großbeeren, Rangsdorf, Blankenfelde-Mahlow und der Stadt Ludwigsfelde. Anhand der Handlungsfelder bewertet eine Jury jede Projekt-Bewerbung. Je mehr Punkte erzielt werden, desto höher die Chance auf Geld. Zum 31. Mai endet der letzte Stichtag in der alten Förderperiode. Bewerben können sich Projekte, die bereits eine Baugenehmigung haben. Am 4. Mai von 15 bis 19 Uhr findet der letzte Workshop für die neue LAG-Strategie in der Kulturscheune in Thyrow statt. Anmeldung per Mail (info@lag-flaeming-skate.de) oder Telefon (033741-80 89 92).

Außerdem will die Regionalmanagerin auch an einigen formalen Schrauben drehen. Viele Vereine haben an Möller den Wunsch herangetragen, dass ihre Eigenleistung anerkannt werden soll. „Zum Beispiel wenn sie den Bodenaushub für eine neue Tischtennisplatte selbst durchführen“, erläutert sie, „dafür muss man keine Firma holen.“ Leisten die Mitglieder einen eigenen Beitrag in Form von körperlicher Arbeit zu ihrem Projekt, wird das bisher nicht berücksichtigt. Um Fördermittel für das ganze Vorhaben überhaupt zu bekommen, zählt bisher nur, dass der Verein den finanziellen Eigenanteil nachweisen kann. Das soll sich ab 2023 ändern.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob alle Wünsche aus Teltow-Fläming Wirklichkeit werden, zeigt sich erst in einigen Monaten. Am 15. Juli muss Regionalmanagerin Möller die überarbeitete Strategie abgeben. Erst kurz vor dem Start der neuen Förderperiode gibt das Land Brandenburg dann bekannt, wie die neuen Regeln genau aussehen. „Wir haben jetzt erfahren, dass der Start dieser neuen Förderperiode noch einmal um ein halbes Jahr auf Mitte 2023 verschoben wurde“, berichtet Möller. „Das ist schade, denn umso später können wir konkret an neuen Projekten arbeiten.“

Teltow-Fläming: Neue Ideen für Projekte

Dabei gibt es reichlich Ideen. Einige wurden bei den Workshops schon verraten: Ein Seminarhaus in Luckenwalde, ein Dorfauto für Hohenseefeld, ein Regionalladen in Baruth und Tafeln mit historischen Infos zur Region entlang der Fläming-Skate sind nur einige Beispiele.

Von Victoria Barnack