Preußische Soldaten, die Truppen des deutschen Kaisers, die Wehrmacht und die Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte – sie alle haben ihre Spuren auf dem Boden des heutigen Landkreises Teltow-Fläming hinterlassen. Die MAZ reist mit einem neuen Projekt in die Vergangenheit der eindrucksvollsten Lost Places und macht sich auf die Suche nach ihrer Zukunft.

Das Schwimmbad im Haus der Offiziere Wünsdorf, die Kaserne in Kummersdorf-Gut, der Tower des Flughafens Sperenberg und ein Lagerbunker in Altes Lager – sie alle sind Lost-Places auf ehemaligen Militärflächen in Teltow-Fläming (Von links oben). Quelle: Detlef Scheerbarth, Julius Frick