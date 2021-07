Der Zahn der Zeit nagt an vielen ehemaligen Militärliegenschaften in Wünsdorf in Teltow-Fläming. Der Putz blättert von den Wänden, Scherben liegen auf dem Boden, Räume voller Geschichte sind verwaist. Diese verlassenen Orte haben eine besondere morbide Schönheit, die nicht nur Lost-Places-Fans begeistert. MAZ-Fotografen haben diese Stimmung eingefangen.