Wünsdorf

Südlich von Berlin liegt der Landkreis Teltow-Fläming. Die Region wurde seit dem 19. Jahrhundert durch das Militär geprägt. Kaiserreich, Nationalsozialismus, sowjetische Besatzung und Kalter Krieg haben ihre Spuren hinterlassen. Spuren, die bis heute sichtbar sind. Die Märkische Allgemeine Zeitung begibt sich mit einem Lost-Places-Projekt zu verlassenen Militärstätten in Wünsdorf, Sperenberg, Kummersdorf und Altes Lager.

Wir erzählen die Geschichten ehemaliger Kasernen, verlassener Bunker und vergessener Truppenübungsplätze und machen uns auf die Suche nach ihrer Zukunft – auch mit einem Podcast.

Folge 2: Wünsdorf

In Folge 2 befassen wir uns mit Wünsdorf. Dort lebten bis 1994 zehntausende Militärangehörige und ihre Familien - umgeben von 17 Kilometern Mauer und abgeschottet von der Zivilbevölkerung. Hans Albert Hoffmann ist an der Aufarbeitung der sowjetischen Zeit in Wünsdorf beteiligt. Er erzählt, wie das Leben hinter den Mauern war.

Hier können Sie unsere Wünsdorf-Folge des Lost-Places-Podcast hören:

Wenn Sie Probleme beim Abspielen des Podcast haben, klicken Sie hier.

Hinweis: Alle Geschichten aus dem Projekt „Lost Places in Teltow-Fläming“ lesen Sie unter maz-online.de/lostplaces.

Das Projekt der MAZ wurde gefördert durch das Programm „Förderung lokaljournalistischer Angebote in Brandenburg“ der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb).

Von MAZonline