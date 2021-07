Wünsdorf

Der Schlüsselbund klimpert, als Sylvia Rademacher das Schloss des grünen Metalltors öffnet. Nieselregen verfängt sich in den Haaren der Menschen, die hindurch gehen, und benetzt den weinroten Kapuzenpulli der 57-Jährigen. Vor ihnen liegt der Weg zu der einst von den Nationalsozialisten gebauten Bunkeranlage Maybach I in Wünsdorf.

Führungen durch den Nachrichten-Bunker Zeppelin in Wünsdorf

Mehrmals pro Woche führt Sylvia Rademacher Menschen vorbei an den Ruinen, die von den Betonbunkern übrig sind. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden sie von den Alliierten gesprengt. Sie erklärt, dass dort das Oberkommando der Wehrmacht seinen Sitz hatte, das tausende Menschen dort über Monate abgeschnitten von der Außenwelt überleben hätten können. Und sie führt Besucher der Bücher- und Bunkerstadt hinab in die Tiefe: 14 Meter unter dem Wünsdorfer Wald befindet sich der Zeppelin-Bunker – die einstige Schaltzentrale der Nationalsozialisten, den später auch die Russen für ihre Zwecke nutzen sollten.

Sylvia Rademacher vor einer Ruine der Bunkeranlage Maybach I in Wünsdorf. Quelle: Julius Frick

„Die Geschichte ist hier allgegenwärtig. Es ist ein Ort, an dem der Krieg geplant wurde“, sagt Sylvia Rademacher. Und Geschichte hat die Journalistin, Filmemacherin und freischaffende Autorin schon von Kindesbeinen an fasziniert. Ihr Interesse galt Persönlichkeiten wie Anne Boleyn oder der Queen. Sie verschlang historische Bücher und Filme, sobald sie diese in die Finger bekam.

Geburtstage und Familienfeste waren für sie vor allem Gelegenheit, um den Erwachsenen bis spät in die Nacht zuzuhören. Wenn die Zeit des Schnapstrinkens bei ihnen begonnen hatte, wurde es meist am spannendsten. „Den am Ende wurde immer über den Krieg gesprochen. Da habe ich Rias-Ohren bekommen und zugehört“, erinnert sich Sylvia Rademacher.

Zu DDR-Zeiten war sie ein einziges Mal in Wünsdorf, verbrachte dort einen Studentensommer und schippte Kabelgräben. Berührungspunkte mit den in Wünsdorf stationierten sowjetischen Truppen gab es aber nicht. „Ich habe mir damals nie vorstellen können, dass ich mal in Wünsdorf wohnen würde.“ Seit 1999 lebt die heute 57-Jährige mittlerweile mit ihrer Familie in Wünsdorf. 2001 nahm sie das erste Mal an einer Bunkerführung teil und entdeckte so einen wichtigen Teil der Geschichte ihrer neuen Heimat.

Bücher- und Bunkerstadt: Ein Ort, der Mut machen soll

Seit 2007 führt die Journalistin selbst durch die Bunker, viele Jahre als freie Mitarbeiterin. Seit dem 1. Juli dieses Jahres leitet sie als Geschäftsführerin nun selbst die Geschicke der Bücher- und Bunkerstadt und tritt in die Fußstapfen von Werner Borchert, der diesen Ort über viele Jahre ausgebaut, geprägt und weiterentwickelt hat. Seit 2003 ist die Bücherstadt selbst Eigentümer der alten Bunkeranlagen. „Wir versuchen hier für den Frieden zu werben. Und wir sind ein Ort, der Mut machen soll“, sagt Sylvia Rademacher.

Wer an ihren Führungen teilnimmt, taucht daher nicht nur in ein dunkles deutsches Kapitel ein, sondern hört auch Geschichten von Menschen. Menschen, die dort arbeiteten, Menschen, die diese Zeit miterlebten. Sylvia Rademacher hat mit vielen Zeitzeugen gesprochen – manchmal ganz spontan, wenn sich diese nach einer Führung an sie wendeten. Das Wissen über die Geschichte dieser Bunker sei aber auch für sie selbst längst nicht abgeschlossen. „Ich lese viel und es gibt immer noch Aha-Effekte.“

Von Nadine Pensold