Wünsdorf

Sylvia Rademacher weiß, wovon sie spricht. Seit 2007 bietet sie im Zossener Ortsteil Wünsdorf beinahe tägliche Bunkerführungen an. Sie nimmt Besucher mit an die Orte, an denen der Zweite Weltkrieg geplant und durchgeführt wurde. Sie führt Gruppen durch den riesigen Zeppelin-Bunker, über den „jedes Telefonat, jeder Funkspruch, jedes Telex, was ursächlich mit dem Krieg zu tun hatte“, lief. Die MAZ ging mit ihr über und unter der Erde auf Tour.

Hier gibt es die Bunkerführung in Wünsdorf im Video:

