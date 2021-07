Luckenwalde

In der Luckenwalder Traditionsbäckerei Ober in der Baruther Straße werden nicht nur Brot, Brötchen und zuckersüße Backwaren angeboten, sondern erstmals in dieser Saison auch süße Erfrischungen zum Schlecken. „Wer sich an heißen Sommertagen mit einer Leckerei abkühlen will, bekommt bei uns Softeis aus eigener Herstellung“, sagt Annamaria Ober, die sich selbst in der Bäckerei als „Mädchen für alles“ bezeichnet.

In der Bäckerei Ober in Luckenwalde gibt es hausgemachtes Softeis. Quelle: Elinor Wenke

Schon seit längerem habe man den Traum gehabt, selbst Eis herzustellen und sich auf Messen umgeschaut. Aber es sollte kein Fertig-Eis aus der Kühltruhe sein, sondern selbst kreiert. „Auch viele Kunden haben nachgefragt“, erzählt Annamaria Ober. „Selbst wenn man nicht draußen sitzen kann, ein Eis auf die Hand geht immer.“

Verschiedene Geschmacksrichtungen

Bäckermeister Stefan Ober führt einen langjährigen Familienbetrieb. Im Jahr 2004 hatte der heute 45-Jährige das Geschäft von seinem Vater Heinz Ober übernommen, der wiederum in die Fußstapfen seines Vaters getreten war. Stefan Ober ist durch seine Ausbildung autorisiert, selbst Eis herzustellen. Dann wurde probiert und experimentiert, gekostet und variiert. Heute zapfen Obers ihr Softeis in verschiedenen Sorten aus der Maschine – unter anderem Vanille, Schoko, Erdbeere, Zitrone oder Blutorange.

Jeden Tag zwei Sorten

„Jeden Tag gibt es zwei Sorten“, sagt Annamaria Ober. Vanille ist immer dabei, dazu noch eine andere Geschmacksrichtung. Die Favoriten bei den Kunden sind schnell ausgemacht. „Am beliebtesten ist immer noch der Klassiker mit Vanille und Schoko“, weiß Annamaria Ober. Sie selbst hat ihre Lieblingsversion längst gefunden: „Die Kombination von Vanille und Blutorange ist der Hammer.“

Die cremige Leckerei gibt es in der Waffel, auf Wunsch auch mit Sahne und Erdbeeren oder als Eiskaffee. Es vergeht kaum ein Tag, an dem sich die insgesamt sechs Mitarbeiter nicht auch selbst mit einer Portion „weichem Eis“ belohnen. „Wir müssen schließlich die Qualitätskontrolle absichern“, sagt Annamaria Ober und lacht. Zu beanstanden gab es bisher nichts.

Im Winter gibt’s heiße Suppe

Die kühle Erfrischung soll es nicht das ganze Jahr hindurch geben, sondern jeweils von April bis Ende September. In der kalten Jahreszeit sollen sich die Kunden eher aufwärmen können. „Von Oktober bis März bieten wir dann täglich einen heißen Suppentopf an“, so Annamaria Ober. Im Januar dieses Jahres wurde bereits der Probelauf gestartet – mit guter Resonanz bei den Kunden.

