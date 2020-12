Luckenwalde

In Luckenwalde nimmt am Montag, dem 21. Dezember, in der Mauerstraße 13b eine Corona-Abklärungsstelle ihren Dienst auf. Diese wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) in Zusammenarbeit mit den ambulant tätigen Ärzten vor Ort betrieben. Mit der Teststelle sollen Arztpraxen der Region entlastet werden.

„Voraussetzung für Abstrich in der Luckenwalder Teststelle ist eine Überweisung und Terminvermittlung durch eine Arztpraxis“, teilt Christian Wehry von der KVBB mit. „Tests für private Selbstzahler und Schnelltests werden nicht angeboten.“

Drei Tage pro Woche geöffnet

Die Abklärungsstelle ist montags, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Jeweils von 8 bis 10.30 Uhr werden an diesen Tagen Patienten ohne Symptome getestet, von 11 bis 13 Uhr sind Patienten mit Symptomen an der Reihe.

Desinfektionsmittel und Masken bleiben unverzichtbar. Quelle: Elinor Wenke

Indes verzeichnet Teltow-Fläming bei den Corona-Infektionszahlen erneut einen Höchststand. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 193,5 (am Vortag 181,2) und 75 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie haben sich somit insgesamt 2064 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt; 539 sind aktuell infiziert.

Ein weiterer Todesfall

Zudem registrierte das Gesundheitsamt einen weiteren Todesfall in Blankenfelde-Mahlow. Die Gemeinde ist mit derzeit 127 Infizierten die am meist betroffene in Teltow-Fläming, gefolgt von Ludwigsfelde mit 98 und Zossen mit 69. Insgesamt sind im Landkreis 29 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Knapp 1500 Personen gelten als genesen.

Von Elinor Wenke