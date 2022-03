Luckenwalde

In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in drei Keller eines Mehrfamilienhauses in der Arndtstraße in Luckenwalde ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen die Täter aus einem Keller Elektrotechnik im Wert von mehreren hundert Euro. Polizisten sicherten Spuren und nahmen drei Strafanzeigen auf.

Ladendieb in Ludwigsfelde auf frischer Tat ertappt

Supermarkt-Mitarbeiter ertappten am Donnerstag einen Mann, der alkoholische Getränke im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen lassen wollte. Sie riefen die Polizei, die Beamten nahmen die Strafanzeige auf.

Toyota-Fahrer in Zossen hat zu tief ins Glas geschaut

Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagvormittag in Zossen in der Gerichtstraße einen Pkw Toyota. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft beim Fahrzeugführer fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,93 Promille. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und fertigte eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Von MAZonline