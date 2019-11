Den kleinen Gemeinden in Teltow-Fläming fehlt es an Geld, der Kreis hat noch welches übrig: Die Rechnung könnte so einfach. Ob es tatsächlich bald ein Kreisentwicklungsbudget in Teltow-Fläming geben wird, ist unklar. Doch Kreis, Bürgermeister und Politik nähern sich an.