Erhöhung beschlossen: Mehr Geld für Kreispolitiker

Luckenwalde

Es gibt mehr Geld für die Politiker im Kreistag von Teltow-Fläming. In ihrer letzten Sitzung im Jahr 2019 am Montag beschlossen die Abgeordneten das mehrheitlich. Damit folgt Teltow-Fläming einer brandenburgweiten Verordnung, um ehrenamtlich engagierte Menschen besser zu entschädigen.

So viel bekommen die Politiker künftig:

Ab dem 1. Januar 2020 soll jedes der 56 Mitglieder im Kreistag nicht mehr 250 sondern 320 Euro pro Monat pauschal erhalten.

Für Politiker in höheren Funktionen gibt es darüber hinaus weitere Beträge: Der Vorsitzende des Kreistags erhält künftig 1.260 Euro im Monat (bisher 900 Euro), die Ausschussvorsitzenden erhalten zusätzlich 315 Euro (bisher 180 Euro), die Vorsitzenden der Fraktionen bekommen noch einmal 320 Euro (bisher 225 Euro).

Sitzungsgeld steigt von 20 auf 30 Euro

Auch das Sitzungsgeld wurde von 20 auf 30 Euro angehoben. Schon laut der alten Regelung erhalten das auch die sachkundigen Einwohner. Sie werden aufgrund ihrer Expertise zu Themen wie Bildung, Wirtschaft oder den Finanzen von den Fraktionen ernannt und sind beratende Mitglieder in den Fachausschüssen. Künftig erhalten sie das Sitzungsgeld nicht nur für die Anwesenheit bei jeder Sitzung dieser Ausschüsse. Auf Anregungen der Fraktion Die Linken/Die Partei gibt es ab Januar auch 30 Euro für sachkundige Einwohner, die an den vorbereitenden Sitzungen der Fraktionen teilnehmen, von denen sie vorgeschlagen wurden. Der Kreistag arbeitete diese Änderung kurzfristig ohne große Diskussionen in die neue Entschädigungssatzung ein.

Grüne sind gegen die Erhöhung

Kritisch sahen diese Erhöhung die Grünen im Kreistag. Sie lehnten den Beschluss ab. „Die Summen, über die wir hier reden, können kaum noch eine Aufwandsentschädigung sein“, sagte Fraktionsmitglied Philipp Maaßen. „Wir sehen sie schon fast als einen Nebenverdienst.“

Er verwies auf den steuerfreien Betrag, den man beim Finanzamt absetzen könne. Für Tätigkeiten beispielsweise in gemeinnützigen Organisationen, die nicht hauptberuflich ausgeübt werden, sind bis zu 2.400 Euro im Jahr frei von Steuern und einer Sozialversicherungspflicht. Das wären also 200 Euro monatlich.

„Wir sollten mit gutem Beispiel voran gehen“

Die Grünen stört vor allem, dass sich der Kreistag die höchstmögliche Summe zuschreibt, die die Verordnung möglich macht. „Wir haben gerade erst über den Haushalt diskutiert und darüber, wo und wie wir im Landkreis sparen wollen“, sagte Maaßen weiter. „Als Kreistagsabgeordnete sollten wir mit gutem Beispiel voran gehen.“

Tatsächlich kostet die neue Regelung den Landkreis Teltow-Fläming pro Jahr fast 80.000 Euro zusätzlich. Waren im Haushalt 2019 noch 275.000 Euro als Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten angesetzt, werden es 2020 knapp 355.000 Euro sein.

Kritik der Grünen

Die Kritik der Grünen-Fraktion stieß im Kreistag auf taube Ohren. Die restlichen Mitglieder stimmten mehrheitlich für die Erhöhung der Entschädigung und Sitzungsgelder ab Januar 2020.

Von Victoria Barnack