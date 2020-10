Luckenwalde: Polizeibeamter wegen Drogenhandels vor Gericht

Luckenwalde

Weil ihm unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in 61 Fällen vorgeworfen wird, muss sich ein 42-jähriger Polizeibeamter derzeit vor dem Amtsgericht Luckenwalde verantworten. Ein Urteil ist noch nicht gesprochen, denn die Hauptverhandlung in dieser Woche wurde unterbrochen und wird am 19. Oktober fortgesetzt.

Laut Anklage soll Francis S. im Zeitraum zwischen Mai 2016 und Juli 2018 einmal wöchentlich größere Mengen Cannabis für einen gewinnbringenden Weiterverkauf erworben haben. Das Rauschmittel soll der Luckenwalder mit seiner Feinwaage portioniert und in Cliptütchen abgefüllt haben. Diese habe er dann in seinem Bekanntenkreis weiterverkauft. Die Kommunikation dazu sei über sein Smartphone erfolgt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass ihm der Handel einen Erlös von mindestens 2369 Euro eingebracht hat.

Von allen Amtsgeschäften freigestellt

Seit der Wohnungsdurchsuchung und dem Beginn der Ermittlungen im Juli 2018 ist der Tatverdächtige von allen Amtsgeschäften freigestellt, das heißt zu Hause. Nach eigener Aussage erhält der Polizeioberkommissar 60 Prozent seiner regulären Bezüge, das sind etwa 2000 Euro netto.

Der Angeklagte zeigt sich dem Gericht gegenüber kooperativ und teils geständig. „Ich gebe zu, dass ich die Betäubungsmittel besessen und über einen längeren Zeitraum stark konsumiert habe“, sagt der Luckenwalder, „den Handel damit streite ich ab.“ In Einzelfällen habe er Portionen an „Kumpels und im Bekanntenkreis“ weitergegeben. Verdient habe er daran nichts, also auch nicht damit gedealt.

Zeuge mit Erinnerungslücken

Die Informationen über den vermeintlichen Rauschgifthandel und dessen Beteiligte stammen zum Großteil aus dem Whatsapp-Chat des Angeklagten. Der Zeuge, der ihn im Jahr 2016 bei der Polizei angezeigt hatte, kann sich heute an viele Details nicht erinnern. Weder kann er ermessen, in welchem Umfang der Angeklagte mit Cannabis gehandelt haben soll noch hat er selbst je einen Deal beobachtet. „Ich weiß, dass er das Zeug verkauft und verschoben hat, weil er es mir selbst erzählt hat“, erklärt der Zeuge.

„Wenn Sie nicht gedealt haben, wozu brauchen Sie dann hunderte Cliptütchen und die Feinwaage?“, will der Staatsanwalt vom Angeklagten wissen. „Ich hab meine Portionen in Tütchen abgefüllt, so was steckt man ja nicht einfach in die Hosentasche“, erklärt S. Die Feinwaage habe er benutzt, um beim Drogen-Ankauf das Gewicht zu kontrollieren.

Angeklagter seit zwei Jahren konsumfrei

S.s Verteidiger verweist darauf, wie sein Mandant seit 2018 seinen Lebenswandel geändert habe. S. hat ärztliche Hilfe in Anspruch genommen und sich einem langfristigen Drogen-Entwöhnungsprogramm unterzogen. Gutachten sollen belegen, dass S. seit zwei Jahren keine Rauschmittel mehr konsumiert.

Außerdem berichtet S. dem Gericht, wie er vor Jahren zum Drogen-Konsum gekommen ist. Bei einer Verkehrskontrolle in Altes Lager verunglückte ein Motorradfahrer tödlich. „Er ist in meinen Armen gestorben, es waren schlimme Bilder“, berichtet der Angeklagte. Als dann auf Betreiben von Angehörigen des Opfers Ermittlungen gegen S. angestellt wurden, weil er sich dem Motorradfahrer in den Weg gestellt haben soll, brach für ihn eine Welt zusammen. „Ich wurde von allen Vorwürfen freigesprochen, konnte aber nicht mehr schlafen“, berichtet S. Mit Drogen habe er versucht, das Trauma zu bewältigen. „Heute weiß ich, dass es falsch war, aber ich habe mein Leben geändert“, beteuert S.

Auf Antrag des Staatsanwaltes wurden die Plädoyers diesmal noch nicht gehalten; die Verhandlung wird in zwei Wochen fortgesetzt.

