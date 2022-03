Luckenwalde

Unbekannte Täter entwendeten am Sonntag einen grünen VW-Transporter. Das Fahrzeug befand sich zur Tatzeit in der Straße Weinberge in Luckenwalde. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die eingesetzten Polizeibeamten sicherten Spuren, nahmen eine Diebstahlsanzeige auf und veranlassten eine Fahndungsausschreibung.

Parkplatzunfall in Ludwigsfelde

Am Sonntag ereignete sich ein Parkplatzunfall auf der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde. Der Fahrer eines Volkswagen kollidierte beim Ausparken mit einem Audi. Verletze gab es nicht und beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Unfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

Zossen: Leichter Sachschaden nach Kollision mit Poller

Eine Pkw-Fahrerin fuhr am Montagmittag in der Berliner Straße in Zossen gegen einen Poller. Anschließend fuhr die Fahrzeugführerin nach Hause und verständigte telefonisch die Polizei, die den Unfall aufnahm. Am Pkw und am Poller entstanden leichte Sachschäden.

Von MAZonline