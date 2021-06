Luckenwalde

Jeder vierte Einwohner von Teltow-Fläming hat sich im Luckenwalder Impfzentrum oder von einem mobilen Team gegen das Coronavirus impfen lassen. Das geht aus dem aktuellen Impfbericht des brandenburgischen Gesundheitsministeriums hervor. Der Landkreis Teltow-Fläming hat die Zahlen und damit erstmals eine detaillierte Statistik zum Impfstand veröffentlicht.

13 Prozent komplett geimpft

Demnach haben knapp 23 Prozent aller Einwohner eine erste und 13 Prozent schon die zweite Impfung bekommen. Die Statistik hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil die Impfungen in den Hausarztpraxen nicht erfasst wurden.

Fast 60.000 Impfungen sind in dem Bericht für das Impfzentrum Luckenwalde und die mobilen Teams erfasst. Die meisten davon gingen an die ältere Bevölkerung. Demnach sind bereits mehr als 80 Prozent der über 90-Jährigen schon komplett geimpft. Kein Wunder: Noch bevor das Luckenwalder Impfzentrum im Februar eröffnet wurde, waren mobile Teams schon in Pflege- und Seniorenheimen unterwegs.

Die Impfquote sinkt in Teltow-Fläming je jünger die Menschen sind. Denn für viele von ihnen gibt es erst seit wenigen Wochen überhaupt das freie Angebot auf die Schutzimpfung. Bei den 80- bis unter 90-Jährigen liegt der Anteil der komplett Geimpften bei rund 69 Prozent. Darunter fällt die Quote drastisch ab: Menschen im Alter zwischen 70 bis 79 Jahren sind erst zu 21 Prozent komplett geimpft; 33 Prozent haben eine erste Dosis erhalten.

Die Erklärung könnte simpel sein: Viele Menschen in Teltow-Fläming setzen offenbar auf ihren Hausarzt. Deren Impfungen sind in dem offiziellen Bericht auf Kreisebene nicht erfasst – in der landesweiten Statistik hingegen schon. Laut Letzterer gelten bereits 50 Prozent aller Brandenburger als einmal und über 30 Prozent als komplett geimpft. Es ist also davon auszugehen, dass in den Arztpraxen in Teltow-Fläming mindestens genauso viele Menschen gegen Corona geimpft wurden wie im Luckenwalder Impfzentrum.

Aktuell freie Termine im Impfzentrum

Wer noch auf der Suche nach einem Impftermin ist, hat derzeit gute Chancen. Für die nächsten Tage sind noch kurzfristige Termine in Luckenwalde frei. Sie können online auf www.impfterminservice.de gebucht werden.

Von Victoria Barnack