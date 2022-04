Ludwigsfelde

Zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh öffneten Unbekannte in der Straße der Jugend in Ludwigsfelde einen Kleintransporter Nissan. Wie ihnen das gelungen ist, ist bislang unbekannt. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie diverse Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Polizisten sicherten Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabendorf: Einbrecher drangen durchs Fenster ins Haus ein

In der Nacht zum Mittwoch schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe von einem Wohnhaus in Dabendorf ein und gelangten so in das Innere. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume, entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 300 Euro. Am Tatort wurden Spuren gesichert und eine Anzeige aufgenommen.

Reifenstecher trieben in Luckenwalde ihr Unwesen

Von Dienstag bis zum Mittwoch zerstachen unbekannte Täter von einem PKW Volkswagen zwei Reifen. Das Fahrzeug befand sich zur Tatzeit in der Ludwig-Jahn-Straße in Luckenwalde. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Die Polizisten führten eine Spurensicherung durch und nahmen eine Anzeige wegen einer Sachbeschädigung auf.

Diebe in Mahlow erbeuten Baumaschinen aus Transporter

Am Mittwoch brachen Unbekannte im Roten Dudel in Mahlow eine Schiebetür eines Kleintransporters auf. Die Diebe entwendeten aus dem Fahrzeug mehrere Baumaschinen, Schaden: etwa 1.500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Diebstahlsanzeige auf.

Von MAZonline