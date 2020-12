Ludwigsfelde

Der zweite harten Corona-Lockdown steht kurz bevor: Auch in Ludwigsfelde müssen die meisten Geschäfte ab Mittwoch bis vorerst Mitte Januar schließen. Noch Ende Oktober hatte sich hier noch keiner so richtig vorstellen können, dass es noch einmal so weit kommt. Karsten Dobe, Inhaber des Optiker-Geschäfts Blickkontakt und Vorsitzender des Gewerbevereins Ludwigsfelde, hatte damals im MAZ-Interview gesagt, er könne sich höchstens Einschränkungen vorstellen, eine komplette Schließung allerdings nicht. „Ich glaube und hoffe, dass die Vernunft der Menschen so weit vorhanden ist, dass sie wissen, dass es an ihnen liegt und nicht daran, ob die Läden offen haben oder nicht“, sagte er im Oktober.

Doch mit den steigenden Corona-Zahlen im November und Dezember habe Dobe die Schließung dann doch kommen sehen, sagt er nun. „Als die Zahlen im leichten Lockdown immer noch gestiegen sind, war absehbar, dass das passieren wird – die Frage war nur, ob noch vor oder nach Weihnachten.“ Für die Geschäfte der Stadt sei das eine „blöde Situation“. Es sei aber schwer einzuschätzen, wie hart es die Läden treffe, sagt der Gewerbeverein-Vorsitzende. Das sei für jeden anders. „So oder so können wir aber nur hoffe, dass sie nach dem 10. Januar wieder öffnen können.“ Sein Optiker-Geschäft ist von der Schließung nicht betroffen.

Karsten Dobe, Inhaber von Blickkontakt und Vorsitzender des Gewerbevereins

Kunden wollen noch schnell kaufen und bestellen

Elisabeth Hoch-Biskupski, Geschäftsführerin der Brunnen-Buchhandlung, muss voraussichtlich am Mittwoch schließen. So ganz klar war das am Montagnachmittag allerdings noch nicht, denn Brandenburgs Politiker grübelten noch über die genaue Corona-Verordnung. „Ich habe gehört, dass Buchläden in Berlin vielleicht öffnen dürfen – aber genaues wissen wir noch nicht und hoffen, dass da bald konkrete Aussagen kommen“, sagt Hoch-Biskupski. „Wir wissen ja auch gar nicht, was wir unseren Kunden kommunizieren sollen.“

Elisabeth Hoch-Biskupski ist die neue Geschäftsführerin der Brunnen-Buchhandlung Ludwigsfelde.

Diese würden bereits seit der Frühe den Buchladen stürmen, sagt die Geschäftsführerin. „Zum ersten Mal müssen wir aufpassen, dass jeder einen Korb nimmt und nicht zu viele im Laden sind.“ Auch „wahnsinnig viele Bestellungen“ seien seit Sonntag eingegangen, erzählt Hoch-Biskupski. „Viele wollen noch schnell bestellen und das Buch am Dienstag abholen.“ Doch garantieren, dass bis dahin alle Bestellungen da sind, kann sie nicht. „Wir versprechen aber, dass wir es irgendwie schaffen die Bücher noch rauszugeben – wir wissen nur nicht wie“, sagt sie. „Zur Not stecken wir sie in die Briefkästen.“

Schneller Shutdown überrascht Ladenbesitzer

Auch Juwelier Detlef Zucker ist noch verunsichert: Auch er wartet noch auf Rückmeldung, ob er seinen ganzen Laden schließen muss oder den Reparaturservice weiter anbieten kann. Schon den ganzen Tag telefoniere er mit seinen Kunden, um die offenen Aufträge zu koordinieren. „Ich versuche jetzt, noch mit vielen frühzeitig fertig zu werden“, sagt Zucker. Dass nur zwei Tage bleiben, um das zu organisieren, hat den Juwelier überrascht. „Ich habe mit einer Schließung Ende der Woche gerechnet“, sagt er. „Aber wenn sie da ist, ist sie da – und dann müssen wir das akzeptieren und reagieren.“

„Reagieren“ – und zwar auf Hochtouren – muss auch Friseurin Manuela Leutenegger, denn auch Friseure müssen ab Mittwoch schließen. Eine Stunde früher habe sie den Salon geöffnet, sagt die Chefin von „Manuela’s Friseursalon“. Schon da waren knapp 30 Anrufe auf dem Anrufbeantworter. „Viele wollen noch schnell einen Termin“, sagt sie. Doch den meisten müsse sie absagen. „Der Kalender war ja sowieso schon voll bis Weihnachten“, sagt Leutenegger. Sie und ihre Kollegin versuchten nun in den zwei Tagen so viele Kunden wie möglich zu bedienen, doch mit den Abstandsregeln könne das Team nicht so vielen gleichzeitig die Haare schneiden. „In zwei Tagen eine Schließung abzuwickeln ist unmöglich“, sagt die Friseurin. Sie habe damit gerechnet, dass der harte Lockdown erst im neuen Jahr kommt.

Vor dem Friseur „Haarmex“ in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde, der ohne Termin Kunden bedient, ist die Schlange am Montagmittag noch länger als sonst. Quelle: Lisa Neugebauer

„Ich genieße es, noch einmal rauszukommen“

In der Ludwigsfelder Innenstadt ist es am Montagmittag verhältnismäßig voll. Viele Passanten tragen Tüten, aus denen Weihnachtspapier ragt, aus den Dekorationsläden der Ludwig Arkaden, andere schauen sich die Kleiderständer vor den Modegeschäften an. Mandy Richter ist extra 70 Kilometer nach Ludwigsfelde gefahren, um letzte Besorgungen zu machen. Geschenkpapier hat sie bereits bekommen, ein paar Geschenke und etwas festliches zum Anziehen müsse sie aber auch noch kaufen, sagt sie. Dafür fahre sie auch noch weiter nach Berlin. „Ich genieße es, noch einmal rauszukommen, bevor man einen Monat nur in der Wohnung sein muss“, sagt sie. Ab Mittwoch müsse sie ihre beiden Grundschulkinder zu Hause betreuen und ins Homeoffice gehen. „Das ist nicht schon, aber es wird gehen müssen.“

Letzte Chance zum Weihnachts-Shopping: Am Montag kündigten Läden den letzten offenen Tag bis Mitte Januar an. Quelle: Lisa Neugebauer

Auch eine Potsdamerin sei noch einmal schnell nach Ludwigsfelde gekommen, „weil man hier so schön bummeln kann“, sagt sie. Viele Weihnachtsgeschenke habe sie nicht besorgen müssen, weil sie ihre Kinder und Enkelkinder in diesem Jahr nicht sehen werde. „Aber ich freue mich, jetzt noch mal was anderes zu sehen – und irgendwas findet an ja immer in den Läden.“

