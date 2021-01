Ludwigsfelde/Dahlewitz/Großbeeren

Seit vergangener Woche werden Arbeitgeber verpflichtet, ihren Mitarbeitern die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen – so es denn keine guten Gründe dagegen gibt. „Die Wirtschaft muss mit verstärktem Homeoffice und mit Hygienekonzepten ihren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten“, so Woidke am Donnerstag. Dass viele Unternehmen diesem Beitrag längst nachkommen, zeigt ein Blick in die Region.

Rolls-Royce-Mitarbeiter seit Jahren Möglichkeit zum Homeoffice

Viele der großen Firmen betrifft die Homeoffice-Verpflichtung kaum, da sie die Arbeit zu Hause bereits seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr für viele Mitarbeiter ermöglichen. Das teilte beispielsweise das Mercedes-Benz-Werk in Ludwigsfelde auf Anfrage mit. Dort setze man „das Thema Homeoffice konsequent um“, so die Sprecherin Silke Walters.

Anzeige

Fertige Sprinter der offenen Baureihe: Das Mercedes-Benz Werk in Ludwigsfelde „fährt gerade unter Volldampf“, erklärt Geschäftsführer und Standortleiter Markus Keicher im Sommer. Quelle: Jutta Abromeit

Bei Rolls Royce in Dahlewitz gebe es sogar bereits „seit einigen Jahren eine Betriebsvereinbarung, die mobiles Arbeiten auch schon vor der Corona-Pandemie ermöglicht hat“, so der Unternehmenssprecher Stefan Wriege. Demnach konnten Mitarbeiter schon vor der Pandemie bis zu zwei Tage pro Woche von zu Hause arbeiten. Seit Beginn der Pandemie würden die technischen Möglichkeiten für das Homeoffice weiter ausgebaut, teilt Wriege mit. Derzeit seien alle Rolls-Royce-Mitarbeiter angehalten, mobil zu arbeiten, „wenn es die Tätigkeit zulässt und dem keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen“.

Mehr Homeoffice seit Beginn der Corona-Pandemie bei MTU

Auch MTU in Ludwigsfelde hat seit Beginn der Pandemie weitere Mitarbeiter mit remote-fähigen Geräten ausgestattet, um vermehrt Arbeit von zu Hause zu ermöglichen. „Mobiles Arbeiten ist in Ludwigsfelde vor der Corona-Krise nur vereinzelt, tageweise zur Anwendung gekommen“, so Firmensprecher Markus Wölfle. Rund 30 Prozent der MTU-Mitarbeiter seien vor der Pandemie für die Arbeit im Homeoffice ausgestattet gewesen, die überwiegende Mehrheit habe jedoch vor Ort gearbeitet. Jetzt arbeite ein großer Teil mobil, erklärt Wölfle. „Die Arbeit erfolge nur dann am Standort, wenn die Tätigkeit dies zwingend erfordere. „Wer technisch mobil arbeiten kann, arbeitet mobil“, so Wölfle.

Eingangsbereich der MTU-Maintenance Berlin-Brandenburg im Industriepark Ludwigsfelde Quelle: Jutta Abromeit

Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen und Mitglied des Bundestages für die Region, besucht MTU in Ludwigsfelde. Der President der MTU Maintenance, André Sinanian, führt die Politikerin herum. Quelle: Lisa Neugebauer

Beim Logistikunternehmen Rieck in Großbeeren wechseln die Mitarbeiter, bei denen es möglich ist, schon seit Februar 2020 in kleinen, festen Teams zwischen Homeoffice und Büro, teilt Sprecherin Frederike Schumacher mit. Da Rieck mit einem eigenen Unternehmen in China aktiv sei und sei der Logistiker bei dem Ausbruch der Corona-Pandemie „quasi hautnah dabei“ gewesen. „Daher wussten wir um die gravierenden Folgen und konnten als Unternehmen schnell reagieren“, hieß es.

Rieck-Logistikstandort in Großbeeren Quelle: Lisa Neugebauer

Keine Corona-Ansteckungen in den Werken

Alle angesprochenen Unternehmen haben nach eigenen Angaben ein umfangreiches Hygienekonzept für die Standorte erarbeitet, denn in der Produktion ist Homeoffice nicht möglich. Die meisten arbeiten daher mit Schichttrennungen, Abstandsregeln, Schutzausrüstung, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Plexiglasscheiben, Absperrungen oder Hinweisschildern. Mehrere der Firmen stellen zudem kostenlos Masken zur Verfügung, die immer dann getragen werden müssen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Mercedes habe die Maskenpflicht im Zuge der Pandemie „sukzessive ausgeweitet“, sodass diese inzwischen sogar in allen Bereichen der Produktion gelten, so Sprecherin Walters.

Lesen Sie auch

Bisher hätten sich keine Mitarbeiter innerhalb der Unternehmen mit Corona angesteckt, hieß es von allen Sprechern. Am Ludwigsfelder MTU-Standort mit rund 900 Mitarbeitern seien bislang 21 positiv auf Corona getestet worden, beim Großbeerener Logistiker waren es nur drei. Auch bei Mercedes und Rolls Royce habe es positive Corona-Fälle gegeben, diese hätten sich jedoch ebenfalls im privaten Umfeld angesteckt, teilten die Sprecher mit. Bei keinem der angefragten Unternehmen sei es zu Corona-bedingten Engpässen in der Produktion beziehungsweise zu eingeschränkter Handlungsfähigkeit gekommen.

Von Lisa Neugebauer