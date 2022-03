Ludwigsfelde

Zwischen Sonnabend und Mittwoch brachen unbekannte Täter in zwei Garagen auf einem Garagenkomplex in der August-Bebel-Straße in Ludwigsfelde ein. Aus einer Garage entwendeten die Diebe ein schwarzes Kleinkraftrad des Herstellers Piaggio. Eine dritte Garage zu öffnen gelang nicht. Am Tatort wurden Spuren gesichert und drei Strafanzeigen aufgenommen. Der Schaden beträgt etwa 3.000 Euro. Das Kleinkraftrad ist zur Fahndung ausgeschrieben.

Großbeeren: Der Einbrecher kam durchs Kellerfenster

Am Dienstagabend verschaffte sich in Großbeeren ein unbekannter Täter durch ein Kellerfenster Zutritt in ein Zweifamilienhaus. Er stahl eine Geldbörse, die später gefunden wurde. Der Dieb verließ das Haus fluchtartig, als eine Frau im Flur laut um Hilfe schrie. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf.

In Waldstadt Honda-Katalysator erbeutet

Unbekannte Täter bauten im Zeitraum zwischen Freitag und Dienstag aus einem Pkw Honda den Katalysator aus und nahmen ihn mit. Das Fahrzeug befand sich zur Tatzeit in der Berliner Allee in Waldstadt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf.

Sachschaden nach Wildunfall bei Jüterbog

Ein VW kollidierte am Mittwochmorgen auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Kolzenburg und Neue Häuser mit einem Reh. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, das Reh lief davon. Am Pkw entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro, wie die Polizei schätzt.

Von MAZonline