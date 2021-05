Ludwigsfelde: Theater-Workshop für Jugendliche im Sommer

Ludwigsfelde

Der Ludwigsfelder Verein Kulturforum sucht Jugendliche, die Lust auf Theaterspielen haben – egal ob mit oder ohne Erfahrung, egal ob allein oder in der Gruppe. An zwei Wochenenden im August können elf- bis 18-Jährige aus der Region gemeinsam an verschiedenen Workshops teilnehmen und das Gelernte dann präsentieren. Der Anmeldungszeitraum läuft bereits, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Mit dabei ist auf jeden Fall die Theater-AG des Marie-Curie-Gymnasiums aus Ludwigsfelde. Mia Dräger und Philipp Wirth, die schon seit Jahren bei der Gruppe „Act Attack“ mitmachen, freuen sich auf das Highlight im Sommer. „Es ist ein Lichtblick mal wieder Kultur zu machen und zu erleben“, sagt der 18-jährige Wirth, der in diesem Jahr sein Abitur macht. „Das ist endlicht etwas, worauf man sich freuen kann“, sagt die 17-jährige Dräger. „Ein Licht am Ende des Tunnels.“

Workshop trotz Corona möglich?

Selbst wenn die Corona-Regeln sich nur wenig lockern, ist die Chance hoch, dass zumindest die Workshops durch den Bildungsanspruch am ersten Wochenende stattfinden können. Das Klubhaus will dazu alle Räume zur Verfügung stellen, sodass genug Platz für alle ist. Am zweiten Wochenende soll das Gelernte vor Publikum aufgeführt werden – ob das möglich sein wird, wird sich dann zeigen.

Mit-Organisatorin Dörthe Dräger hofft, dass sich viele Jugendliche aus der Region anmelden, „denn wir haben ein großartiges Programm“, sagt sie. Bereits zum Auftakt werden die Jugendlichen bekannte Schauspieler mit Fragen löchern können, in den anschließenden Workshops lernen sie neben den Grundlagen des darstellenden Spiels, wie man auf der Bühne kämpft, bekommen Einführungen in Improvisation, Tanz- und Performancetheater. „Also traut euch, euch anzumelden“, ruft Dräger die Jugendlichen auf.

Lesen Sie auch:

Die Jugendtheatertage finden vom 20. bis 22. und vom 27. bis 29. August im Ludwigsfelder Klubhaus statt. Die Workshops sind für alle Jugendliche, dank des Sponsorings unter anderem von der Märkischen Heimat und den Stadtwerken, kostenlos. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung gibt es auf der Internetseite www.jttinlu.wixsite.com/jugendtheatertage oder auf Instagram unter @jugendtheatertage.

Von Lisa Neugebauer