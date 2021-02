Ludwigsfelde

Die Winterdienste der Region waren auch am Montag im Dauereinsatz. Nachdem sie bereits am Wochenende gegen große Mengen Schnee ankämpfen mussten, breiteten ihnen auch zu Beginn der Woche der andauernde Schneefall und besonders der Wind Probleme. „Wenn wir am Ende angekommen sind, können wir vorn wieder anfangen“, sagt Daniel Schirmag, Leiter der Straßenmeisterei Ludwigsfelde.

Schneegestöber in Ludwigsfelde: Auf der Potsdamer Straße liegt am Montagnachmittag noch jede Menge Schnee. Quelle: Elisabeth Hoch-Biskupski‎

Straßenmeisterei an Kapazitätsgrenze

Er und sein Team sind vor allem für die Landesstraßen der Region zuständig. Um hinterher zu kommen, hat die Straßenmeisterei die Schichten jetzt auf 24 Stunden ausgedehnt – je fünf Mann sind 12 Stunden lang im Einsatz. „Wir räumen und streuen jetzt Tag und Nacht“, sagt Schirmag.

Trotzdem komme die Straßenmeisterei „nur mäßig gut“ hinterher, sagt der Leiter. Besonders der Wind, der den frischen Schnee immer wieder auf die Straße wehe, mache dem Winterdienst zu schaffen. Hier sei man an die Kapazitätsgrenzen angekommen, so Schirmag. Er hofft daher, dass es in den nächsten Tagen weniger schneit.

„Wir tuen alles wie es möglich ist“

Auch der Winterdienst der Stadt Ludwigsfelde sei „im Dauereinsatz“, sagt Evelyn Stöber, Chefin vom Kommunalservice. „Wir arbeiten alles – im Rahmen des möglichen – ab.“ Durch die „unliebsamem Verwehungen“ und den Neuschnee könne es aber dazu kommen, dass nicht alle alle Straßen völlig frei sein, sagt Stöber. „Wir tuen alles wie es möglich ist“, betont sie.

Immer wieder würden sich Menschen beim Kommunalservice beschweren, weil die Straßen nicht ordentlich geräumt sein. „Da heißt es dann: ,Hier waren Sie noch gar nicht’ – aber natürlich waren wir da“, sagt Stöber. „Nur eventuell sehr früh, sodass es jetzt schon wieder zugeweht ist.“ In regelmäßigen Zeitabständen werde mit der Räumung der Straßen wieder von vorn begonnen, sagt sie. „Wir können nur wiederholen, wiederholen.“

Ludwigsfelder sollen sich auf Schneemassen einstellen

Stöber appelliert an die Ludwigsfelder, sich den Gegebenheiten anzupassen: Autofahrer sollen vorsichtig fahren, Radfahrer in diesen Tagen besser laufen und alle sich an die Warnungen halten und im Zweifel zu Hause bleiben. „Man muss sich auf das Wetter einstellen“, sagt sie. Man könne nicht erwarten, dass alle Straßen ständig vom Schnee befreit sein. „Wir tuen unser Bestes“, versichert sie.

Lediglich mit einem privaten Winterdienst, der unter anderem in den Ortsteilen, dem Rousseau-Park und der Daimler-Siedlung unterwegs sei, sei der Kommunalservice unzufrieden. Dieser sei nach Stöbers ermessen zu selten und mit zu wenig Leuten im Einsatz. „Wir haben das Problem aber auf dem Schirm und stehen mit der Firma sowie den Bürgern in Kontakt“, sagt die Fachbereichsleiterin.

So schlimm wie 2010 sei die Situation aber lange nicht, sagt Stöber. Damals habe der Kommunalservice den Schnee aus der Stadt abtransportieren müssen. „Das ist ein normaler Winter“, sagt sie.

