Ludwigsfelde/Zossen

Trotz des aufgrund der Corona-Pandemie geltenden Kontaktverbots feierten in der Nacht zum Sonntag sechs Personen aus unterschiedlichen Haushalten in der Straße Am Kietz in Zossen. Das Treffen im Hinterhof störte zudem die Nachtruhe der Nachbarschaft. Gegen die 17 bis 48 Jahre alten Teilnehmer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Eine andere aufgrund der Covid-19-Eindämmungsverordnung nicht erlaubte Feier fand in der Nacht zum Samstag in der Märkischen Straße in Ludwigsfelde statt. Die Polizei traf sieben Personen im Alter von 20 bis 44 Jahren aus unterschiedlichen Haushalten in einem Keller eines Mehrfamilienhauses an und beendete die Zusammenkunft. Auch hier wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Von MAZonline