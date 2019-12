Wünsdorf

Die Wohnung im Zossener Ortsteil Wünsdorf ist dürftig ausgestattet, es fehlt dort an vielem. Zum Beispiel an einem wärmenden Teppich auf dem kalten Fußboden. Auch Schlafzimmermöbel gibt es keine. Eigentlich könnten Amani Abdul Fatah Alshek und ihre zwei Söhne fast alles gebrauchen, was man für eine wohnliche Einrichtung benötigt. Aber Amani Alshek hat ganz andere Sorgen.

Ahamid hat einen Gendefekt

Wie sein ältester Bruder, der bei dem Vater in Syrien lebt, leidet auch ihr zweijähriger Sohn Ahamid an Typ II der Mucopolysaccharidose, einer genetisch bedingten Stoffwechselstörung. Kinder, die mit diesem Gendefekt zur Welt kommen, scheinen zunächst gesund. Sie können jedoch ein lebenswichtiges Enzym nicht bilden, das für den Abbau von Stoffwechselprodukten (Mukopolysaccaridosen) im Körper notwendig ist. Diese Stoffwechselprodukte werden überall im Körper gespeichert und führen zu irreparablen Schäden.

Die Krankheit führt schnell zu körperlichen und geistigen Behinderungen. Betroffene werden selten älter als 20 Jahre. Die tödliche Erbkrankheit wird von gesunden Eltern vererbt, die aber den gleichen Gendefekt in sich tragen.

Der große Bruder hilft nach Kräften mit

Die 35-jährige Amani Alshek flüchtete mit ihrem Sohn Samy vor dem Krieg in Syrien. Im Januar 2016 betraten sie nach einer langen, entbehrungsreichen Flucht deutschen Boden. Glücklich darüber, dem Krieg in Syrien entkommen zu sein, führte sie die Flucht von Nordsyrien aus über die Türkei nach Griechenland. Von dort aus ging es weiter durch Länder, an die sie sich im Einzelnen nicht mehr erinnern kann, bis sie endlich in Deutschland waren. Seit drei Jahren leben Amani und Samy Alshek jetzt in Wünsdorf. Ahamid kam in Deutschland zur Welt. Samy ist nach Einschätzungen deutscher Behörden 17 Jahre alt und ein sympathischer Teenager, der sich nach Kräften mit um seinen erkrankten kleinen Bruder kümmert.

Chemotherapie und Stammzellentransplantation

Ahamid ist gerade erst von einem einwöchigen Aufenthalt in der Berliner Charité nach Hause zurückgekehrt. Dort haben sie seinen Körper mit einer Chemotherapie auf eine Stammzellentransplantation vorbereitet. Von nun an geht es erst einmal ambulant weiter, zwei- bis dreimal wöchentlich muss Amani Alshek deshalb mit ihrem Sohn in die Charité. Wie lange das so weitergeht, weiß sie noch nicht. Für die zierliche Frau ist Ahamid schwer zu tragen. Drei Etagen muss sie mit dem kranken Kind die Treppe herunter, weshalb sie sich lieber heute als morgen eine Wohnung im Erdgeschoss eines Hauses wünschen würde. Selbst, wenn das geschafft ist, bleibt es dennoch kompliziert: In einen normal großen Kinderwagen passt Ahamid nicht mehr, ein größerer wäre dringend nötig. Oder ein „Reha-Buddy“, wie man einen Rollstuhl für Kinder auch nennt.

Deutschlehrer gesucht

In den Tagen zwischen den Fahrten ins Krankenhaus kann Amani mit ihrem Sohn Ahamid deshalb auch schwer das Haus verlassen. Allein lassen kann sie ihn nicht. Und für einen Spaziergang fehlt das entlastende Gefährt. Dabei würde sie so gerne Deutsch lernen. Vor einiger Zeit hatte sie einen Versuch gemacht, ist zwei oder dreimal zu einem Sprachkurs gegangen. Doch dabei zeigte sich, dass sie Ahamid nicht einmal für kurze Zeit allein lassen kann. Ein ehrenamtlicher Deutschlehrer, der einmal die Woche bei ihr zuhause vorbeikommt, könnte sicher helfen. Aber bisher war in Wünsdorf oder Zossen niemand zu finden.

Bett und Kinder-Rollstuhl würden der Familie sehr helfen

Trotz schwerer Krankheit ist Ahamid ein überaus lebendiger Junge, den man nicht aus den Augen lassen sollte. Er ist neugierig und probiert sich aus. Zum Beispiel am Kleiderschrank im Schlafzimmer. Den hat das die Türen gekostet. Oder am Bett. Durch das hat sich Ahamid im wahrsten Sinne des Wortes bald durchgebissen. Ein neues müsste dringend her – ein Doppelbett. Denn auch nachts kann Ahamid nicht alleine schlafen. Mal ist er lange wach, oder – schlimmer – er hat Atemaussetzer. Da muss die Mama natürlich in unmittelbarer Nähe sein.

Wie Möbel ist auch Spielzeug in den vier Wänden der kleinen Familie Mangelware. Was Ahamid sich wünschen würde, kann man nur raten, da er nicht spricht. Spielzeug wäre gut, signalisiert die Mama. Und Samy, der sich besonders für syrische Geschichte interessiert, hätte gerne ein paar Bücher.

Von Udo Böhlefeld