MAZ-Wandertipp: Einmal um den Großen Wünsdorfer See

Wünsdorf

Um den Großen Wünsdorfer See kann man auf 8,8 Kilometern die Nähe zur Natur erleben und den See ufernah umwandern. Leider gibt es keinen markierten Wanderweg.

Der Start erfolgt am Bahnhof Wünsdorf-Waldstadt. Wer mit dem Auto anreist, hat ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Zunächst unterqueren wir die Bahnstrecke, derzeit ist das eine große Baustelle, und halten uns auf der Westseite nach links. Über die Straße Zum Bahnhof gelangen wir zu einer Kreuzung mit mehreren abgehenden Straßen. Wir biegen nach links ab und gehen auf der Wünsdorfer Seestraße weiter. Als erstes erreichen wir das Strandbad Wünsdorf, hier gibt es zahlreiche Sitzbänke, einen Spielplatz und den schönen Blick auf den See. Als ich bei der Erkundungstour ankam, waren zahlreiche Graugänse am Strand, die aber unvermittelt in den See gewatschelt und weggeschwommen sind. Vielleicht mögen sie keine Fotografen.

Fischerei, Rastplätze und das Café am Walde

Weiter geht es auf der Wünsdorfer Seestraße. Besonders zu beachten sind zahlreiche schmucke Villen aus unterschiedlichen Jahrzehnten, auch Bauten aus diesem Jahrtausend sind dabei. Nach einiger Zeit erreichen wir das Gelände des Angelvereins Geduld Wünsdorf e. V. mit zahlreichen Booten und überdachten Rastplätzen. Letzteres lässt auf ein geselliges Vereinsleben schließen. Kurz darauf passieren wir die Fischerei Wünsdorf. Hier gibt es fast über das ganze Jahr Frischfisch, Räucherfisch oder auch Angelkarten. Über die Öffnungszeiten sollte man sich vorher im Internet informieren.

Am Abend am Wünsdorfer See. Quelle: Dörte Birr

Als nächstes fallen die Überreste einer ehemaligen Militärischen Kaserne auf – entsprechende Warnschilder weisen auf das Zutrittsverbot des Geländes hin. Und schon sehen wir das Ortsschild von Neuhof, einem Gemeindeteil von Wünsdorf, das wiederum ein Ortsteil von Zossen ist. Insgesamt hat Zossen 16 Ortsteile und Gemeindeteile, da ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten. Kurz nach dem Ortsschild geht es nach rechts in die Bergstraße. Wir kommen am Café am Walde vorbei, geöffnet ist allerdings nur freitags, samstags und sonntags. Der nächste Abzweig nach rechts erfolgt in die Seefreiheit, von wo wir den See auch wieder in der Nähe sehen können.

Mellenseerundweg, die Baruther Linie und die 66-Seen-Wanderung

Wir erreichen den nächsten Badestrand, diesmal den von Neuhof. Auf einer Infotafel können wir erfahren, dass der See immerhin 161 Hektar groß und bis über zehn Meter tief ist. Im letzten Sommer wurde ihm ausgezeichnete Badewasserqualität bescheinigt. Der Weg knickt dann vor einem Privatgelände nach links ab, wir folgen dem Weg und halten uns bei der nächsten Möglichkeit rechts. Ab jetzt geht es durch einen Kiefernwald. Bei der ersten Kreuzung laufen wir geradeaus, bei der zweiten biegen wir nach links ab. Wenn hier links und rechts des Weges zwei Baumstümpfe mit einer Höhe von circa einem Meter bis 1,30 Meter zu sehen sind, ist das der richtige Weg. Dann nehmen wir den nächsten Abzweig rechts und kommen bald an einen breiteren Weg, dem Sapherscher Weg, dem wir nach halbrechts folgen. Wir kommen an den Wünsdorfer Werkstätten vorbei und erreichen die Adlershorststraße.

Die Tour ist 8.8 Kilometer lang. Quelle: Günter Mehlitz

Jetzt geht es erneut nach rechts, direkt hinter einem Flutgraben. Wegmarkierungen verraten uns, dass hier gleich mehrere Wanderrouten verlaufen: der Mellenseerundweg, die Baruther Linie und die 66-Seen-Wanderung. Kurz darauf fällt eine ausgeschilderte Hundebadestelle auf, es handelt sich aber nur um einen relativ schmalen Strandabschnitt. An der nächsten Badestelle, die von der Straße durch gelbe Geländer abgegrenzt ist, geht es nach rechts auf einen ufernahen Wanderweg. Nach einiger Zeit kommen wir auf den Eichenweg und folgen diesem bis zur Kreuzung am Mühlenweg.

Zur „Wasserspenderin“ in Wünsdorf

Dort biegen wir nach links ab und entfernen uns allmählich wieder vom Ufer des Sees. Hier gibt es rechts und links Felder zu sehen, der See ist etwas weiter weg auf der rechten Seite zu erkennen. Wir kommen am Wohnhaus von Werner Ruttkus vorbei, einem Sportjournalisten mit einer eindeutigen Vorliebe für den Radsport. Zahlreiche Fotos und Fahrradteile sind auf seinem Grundstück von der Straße aus zu sehen.

An der Klausdorfer Straße biegen wir nach rechts ab und kommen zur Dorfkirche Wünsdorf. Außerhalb des Kirchengrundstücks befindet sich eine künstlerisch gestaltete Skulptur: der Brunnen „Wasserspenderin“, gestaltet von Manfred Sieloff im Jahr 1995 anlässlich der 500-Jahr-Feier von Wünsdorf. Im Jahr 2020 wurde der Brunnen vom Künstler restauriert und mit einem neuen Wassertank versehen. Nachts wird der Brunnen sogar beleuchtet. Jetzt im Winter ist der Brunnen natürlich nicht in Betrieb, aber dennoch ein echter Hingucker. An der nächsten Kreuzung biegen wir halblinks in die Straße Zum Bahnhof ein und haben nur noch ein kurzes Stück bis zum Ziel und Ausgangspunkt der Tour vor uns.

Von Günter Mehlitz