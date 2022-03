Mahlow

Unbekannte Täter zerkratzten am Dienstagnachmittag den Lack von vier geparkten Personenkraftwagen.

Die Fahrzeuge standen zur Tatzeit in der Lessingstraße in Mahlow. Die Sachschäden belaufen sich auf mehrere Tausend Euro. Am Tatort sicherte die Polizei Spuren und nahm vier Strafanzeigen auf.

Ludwigsfelde: Nissan touchiert Skoda beim Vorbeifahren

Einen Unfall gab es Dienstagmittag in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Ludwigsfelde. Der Fahrer eines Nissan touchierte beim Vorbeifahren einen Skoda. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Die beiden Pkw blieben fahrbereit. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Der Unfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

Jüterbog: Zusammenstoß beim Einparken

Beim Einparken kollidierte am Dienstag der Fahrer eines Volkswagen in der Schillerstraße in Jüterbog mit einem Suzuki. Verletzte gab es nicht und die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden beträgt rund 800 Euro. Polizeibeamte nahmen den Unfall auf.

Waldstadt: Staatsanwaltschaft ließ bereits nach Frau suchen

Eine Frau wurde am Dienstagvormittag in einem Discounter in der Gutstedtstraße in Waldstadt bei einem versuchten Taschendiebstahl beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft ihren Aufenthaltsort ermitteln ließ. Beamte nahmen eine Anzeige wegen versuchten Diebstahles auf und informierten die Richter.

Von MAZonline