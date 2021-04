Jüterbog/ Ludwigsfelde/ Dahme

Das traditionelle Maibaum-Stellen der Handwerker -Innungen des Landkreises auf dem Jüterboger Marktplatz und in Ludwigsfelde findet in diesem Jahr nicht statt. „Auf keinen Fall werden wir das am 1. Mai tun und auf keinen Fall mit dem sonst üblichen Maibaum-Fest“, sagte der stellvertretende Innungs-Obermeister Michael Graf noch vor wenigen Tagen in der Hoffnung, die Maibäume an beiden Orten auch ohne das sonst übliche Fest und coronagerecht zeitversetzt dennoch aufstellen zu können. In einer kurzfristig anberaumten Sitzung entscheid das Festkomitee am Montagabend, gänzlich darauf zu verzichten.

„Ärgerlich, aber wir müssen wegen der aktuellen Situation nun die Reißleine ziehen und gänzlich auf das Maibaum-Stellen verzichten. Selbst wenn wir, wie schon vergangenes Jahr, auf das Fest verzichten würden, würde sicher schon das Aufstellen für eine Menschenansammlung sorgen und wäre deshalb eine große Gefahr“, fasst die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, Vilma Trempler, die Gründe der Absage zusammen.

Im nächsten Jahr soll’s nachgeholt werden

Ins Auge gefasst haben die Mitglieder der insgesamt 12 Handwerker-Innungen nun das letzte April-Wochenende im kommenden Jahr. „Wir hoffen wie alle, dass wir die Coronakrise dann hinter uns haben und dass wir das Jubiläumsfest des 10. Maibaums in Jüterbog dann ordentlich feiern können“, blickt Trempler voraus. In Ludwigsfelde würden die Handwerker den geschmückten Baumstamm dann zum sechsten Mal in die Höhe hieven.

Gänzlich verzichten muss man auf dessen Anblick in diesem Jahr dennoch nicht. „Aufs Fest verzichten wir, aber auf den Maibaum nicht. Am 1. Mai wird er auf dem Töpfermarkt stehen“, verspricht Dahmes Bürgermeister Thomas Willweber (FWG/CDU).

Von Uwe Klemens