Zossen

In einer Asylunterkunft in Zossen kam es am Dienstagnachmittag zwischen einer 61-jährigen Frau mit sudanesischer Staatsbürgerschaft und einem 31-Jährigen aus dem Tschad in der Gemeinschaftsküche zu einer verbalen Auseinandersetzung. Infolgedessen goss der 31-Jährige der Frau kochendes Wasser über den Kopf und das Gesicht.

Frau wurde schwer verletzt

Die Frau wurde schwer verletzt und von Rettungskräften in eine Spezialklinik gebracht. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Nach einer Vernehmung wurde er auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Vorwurfs der schweren Körperverletzung.

Von MAZonline