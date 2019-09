Nächst Neuendorf

Marianne Wagner feierte am Dienstag in Nächst Neuendorf ihren 105. Geburtstag – wie es sich gehört mit zahlreichen Gratulanten. Die Mutter von drei Töchtern und einem Sohn lebt seit 16 Jahren im Senioren-Wohnpark Procurand am Ernst-Henecke-Ring in Nächst Neuendorf. Sie schätzt dort die ruhige Umgebung und...