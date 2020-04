Landrätin: Viele benutzen die Masken falsch

Teltow-Fläming

Bis sich alle Einwohner in Teltow-Fläming an die Maskenpflicht gewöhnt haben, die seit Montag beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr gilt, wird es noch eine Weile dauern. Im Landkreis ist man mit den Erfahrungen aus den ersten Tagen noch nicht vollends zufrieden. Vor allem der richtige Umgang mit den Alltagsmasken muss offenbar noch geübt werden.

„ Maske unters Kinn ziehen, ist kontraproduktiv“

„Immer wieder sieht man Menschen, die sich die Maske beispielsweise nach dem Verlassen eines Geschäfts einfach unter das Kinn ziehen“, erklärt Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke). „Das ist kontraproduktiv, denn die Außenseite könnte – zum Beispiel von Personen, die ohne Mundschutz niesen oder husten – verunreinigt sein“, sagt sie.

Welche Masken sind sinnvoll in der Coronakrise? Diese Grafik des Vergleichsportals Vergleich.org soll es verdeutlichen. Quelle: HFR, Vergleich.org

Die Landrätin sieht aber auch Positives: „Die Bevölkerung hält sich an die Vorgaben“, sagt sie über die Maskenpflicht. „Wenn jemand es nicht so ernst nimmt, wird er zum Beispiel von Verkäuferinnen oder aufmerksamen Mitmenschen ermahnt.“ Genau so hatten es sich die Länder erhofft. Statt ein Bußgeld mit der Maskenpflicht festzulegen, setzt man in Brandenburg vor allem auf den sozialen Druck.

Pflicht gilt auch auf dem Wochenmarkt

Der Luckenwalder Wochenmarkt ist ein Beispiel dafür, dass du Maskenpflicht im Alltag noch nicht überall angekommen ist. Weil sich am Dienstag noch nicht alle Händler und Kunden an die neuen Regeln gehalten haben, kündigt die Stadt nun Kontrollen an. „Auch auf dem Luckenwalder Wochenmarkt ist es seit dieser Woche Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen“, erklärt Stadtsprecherin Sonja Dirauf.

„Sowohl Händler als auch Kunden sind verpflichtet, eine Maske, eine selbstgenähte Mund-Nasen-Bedeckung oder einen Schal über Mund und Nase zu tragen.“

Bilder aus besseren Zeiten: Für Kunden und Händler auf dem Wochenmarkt in Luckenwalde ist die Maskenpflicht noch ungewohnt. Quelle: Archiv/Elinor Wenke

Weil es am Dienstag – dem ersten Markttag in Luckenwalde seit Beginn der Maskenpflicht – offenbar unterschiedliche Auffassungen zu der neuen Regel gab, erkundigte sich die Stadt beim Krisenstab des Landkreises. Von dort hieß es: Für Verkaufsstände auf dem Wochenmarkt gilt dieselbe Regelung wie für den Einzelhandel.

„Das gibt hier im Übrigen auch Sinn, da auf dem Wochenmarkt – analog wie im Einzelhandel – Kunden und Verkäufer mitunter eng zusammenstehen, selbst wenn der Wochenmarkt unter freiem Himmel stattfindet“, lautet die Auskunft vom Krisenstab.

Schüler verhalten sich in Bussen vorbildlich

Nachholbedarf gibt es auch noch beim öffentlichen Nahverkehr in Teltow-Fläming. In den Bussen der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) verhalten sich bisher vor allem die Schüler vorbildlich, die wieder zur Schule gehen dürfen.

„Fast alle waren bereits am Montag gemäß den Bestimmungen geschützt unterwegs“, heißt es in einer ersten Einschätzung der VTF. Dass auch die Eltern der Kinder die Sache sehr ernst nehmen, hätte eine Vielzahl von Anrufen im Vorfeld bewiesen.

Jeder, der mit dem Bus fahren will, soll eine Maske über Mund und Nase tragen – so die Regel. Quelle: Helge Treichel

Von den übrigen Fahrgästen verhalten sich viele aber noch wenig vorbildlich. Von ihnen trug am ersten Tag der Maskenpflicht nur etwa die Hälfte den geforderten Mund-Nasen-Schutz. Die Mitfahrt wurde ihnen jedoch nicht verwehrt. Viele Fahrgäste sagten, dass sie um die Pflicht wüssten und sich noch Masken besorgen würden. Bei der VTF geht man davon aus, dass sich das in den nächsten Tagen einspielen wird.

Fahrgäste müssen sich Masken selbst besorgen

Für das Besorgen der Alltagsmasken ist nach wie vor jeder Fahrgast selbst verantwortlich. Sie sind nicht in den Bussen erhältlich. Lediglich in Luckenwalde wurden in der Stadtlinie jene Masken abgegeben, die die VTF als Spende aus der Nähstube im Rathaus erhalten hat (die MAZ berichtete). In den Bussen rät der Landkreis nun, sich auch an alle übrigen Hygiene-Grundregeln zu halten, zum Beispiel sich mit den Händen nicht ins Gesicht zu fassen.

Appell von Bürgermeister und Ärztlichem Direktor

In einem gemeinsamen Appell richteten sich am Mittwoch auch Ludwigsfeldes Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) und der Ärztliche Direktor des Evangelischen Krankenhauses Ludwigsfelde-Teltow, Burkhart Schult, an die Öffentlichkeit. „Die aktuelle Situation der Covid-19-Pandemie ist eine enorme Herausforderung“, wissen Igel und Schult. Durch die schrittweisen Lockerungen der Eindämmungsverordnung könne nun ein etwas größeres Maß an Freiheiten und Individualität wiedererreicht werden – ein Ergebnis der bisherigen Maßnahmen.

„Sie stellen an uns alle aber die Anforderungen, die vorgeschriebenen Hygieneregeln strikt und verantwortungsbewusst einzuhalten“, so Igel und Schult in ihrem Schreiben.

Leider sei auch hier aufgefallen, dass die Lockerungen bisher nicht von allen Menschen mit dem nötigen Maß an Verantwortung angegangen würden. Die Einhaltung der Regeln sei jedoch elementar.

„Wir alle haben es mit viel Mühe geschafft, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, doch die Situation kann sich schnell wieder ändern“, so Schult und Igel weiter. Das Evangelische Krankenhaus in Ludwigsfelde sei gut aufgestellt und die Hygienemaßnahmen konsequent umgesetzt worden. Doch mit Blick auf die Situation in den Potsdamer Krankenhäusern zeige sich auch, dass ein Anstieg an Infektionen zu einer weiteren großen Herausforderung würde.

Umso wichtiger, appellieren sie an die Bürger, sei jetzt das Verhalten jedes Einzelnen: „Bleiben Sie nach Möglichkeit zuhause, halten Sie sich an die Hygienevorschriften, tragen Sie in der Öffentlichkeit Mund-Nase-Masken, verschieben Sie Familienfeiern, schützen Sie ältere Menschen in Ihrem Umkreis.“

