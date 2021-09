Teltow-Fläming

Mehr als 1500 Personen in Teltow-Fläming haben in den vergangenen eineinhalb Jahren gegen die jeweils gültigen Corona-Regeln verstoßen. Das geht aus einer Anfrage der AfD an die Kreisverwaltung hervor. Allerdings seien die Betroffenen nicht bei jedem Verfahren ermittelbar gewesen, heißt es in der Antwort. Zudem kam es zu Mehrfachzählungen. Das heißt, dass einige Menschen im Landkreis gleich mehrmals gegen die Regeln verstoßen haben. Insgesamt wurden aus dem Landkreis TF 530 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und bisher mehr als 50 mögliche Strafverfahren an die Staatsanwaltschaft abgegeben.

Vor allem junge Männer verstoßen gegen Corona-Regeln

Von den über 1500 Menschen, die unter anderem gegen Eindämmungs-, Quarantäne- und Testverordnungen verstoßen haben, sind knapp 820 den Behörden namentlich bekannt, berichtet die Kreisverwaltung. Ermittelt wurde gegen 241 Frauen und fast 600 Männer, wobei Mehrfachzählungen möglich seien.

Die meisten Corona-Sünder sind laut der Statistik des Kreises TF junge Menschen. Von den Betroffenen seien knapp 42 Prozent zwischen 18 und 29 Jahre alt. Weniger als sechs Prozent von ihnen waren über 60-Jährige. Welche Nationalität die Männer und Frauen haben und ob auch Flüchtlinge unter ihnen sind, wird nicht erfasst. Die Verwaltung erklärt, dass das für Ordnungswidrigkeitenverfahren nicht von Bedeutung ist.

Klar ist hingegen, dass in Teltow-Fläming gegen viele verschiedene Corona-Regeln verstoßen wurde. Die Bandbreite der Tatbestände sei auch aufgrund der ständig wechselnden Verordnungen so groß, dass eine detaillierte Aufschlüsselung nicht möglich sei, heißt es aus dem Kreishaus.

Gegen diese Corona-Regeln wurde in TF verstoßen:

Die Verwaltung gab deshalb auf die Anfrage lediglich einige Beispiele: Zu den häufigsten Verstößen zählen demnach Maskenverweigerungen und Treffen von zu vielen Haushalten sowohl öffentlich als auch im Privaten. Das Ordnungsamt musste auch unerlaubte Geschäftsöffnungen während des Lockdowns verzeichnen.

Außerdem ist fast jede dritte Corona-Ordnungswidrigkeit in TF ein Einreiseverstoß, beispielsweise weil die Reiserückkehrer nicht angemeldet waren oder nicht die notwendigen Testergebnisse dabei hatten. Gut ein Dutzend Mal haben Menschen in Teltow-Fläming zudem gegen Quarantäneregeln verstoßen.

Höhe der Bußgelder: Über 10.000 Euro

Wegen all dieser Verstöße wurden Bußgelder, Verwaltungsgebühren und Auslagen in Höhe von rund 10.400 Euro angeordnet, berichtet die Verwaltung.

Von Victoria Barnack