Mellensee

Einen ungewöhnlichen Fund hat ein Gartenbesitzer in Mellensee gemacht: Beim Umgraben legte er am Sonnabend eine etwa 30 Zentimeter lange Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg frei. Durch die Leitstelle der Polizei in Potsdam wurde der Munitionsbergungsdienst aus Wünsdorf alarmiert. Eine Entschärfung vor Ort war nicht erforderlich, die Bombe wurde sichergestellt und bis zur kontrollierten Sprengung in einen geeigneten Bunker gebracht.

Lesen Sie auch:

Von MAZonline