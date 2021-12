Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Es sind längst nicht mehr nur die direkten Speckgürtel-Kommunen, die aus Sicht von Immobilieninvestoren zunehmend an Beliebtheit gewinnen. Wie ein Ranking nun ergab, rücken vermehrt auch Städte wie Jüterbog oder Trebbin in den Fokus derer, die ein Auge auf den Immobilienmarkt werfen.

Das ist unter anderem das Ergebnis einer Studie, die der Immobilieninvestor „Sim Gruppe“ in Auftrag gegeben hat. Wie die MAZ bereits berichtete, hatte das Ranking schon Zossen ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Die Stadt ist nämlich für Vermietungen in Altbauten (bis 1949) einer der fünf lukrativsten Standorte für Investitionen – unter den nordostdeutschen Städten mit bis zu 40.000 Einwohnern. Für diese Standorte ist es rentabler, alte Häuser zu sanieren und zu vermieten als neue zu bauen.

Nicht nur Zossen ist in TF beliebt

Doch in der Region ist nicht nur Zossen für Investoren beliebt. Die in Jena ansässige Sim-Gruppe hat für ihre Studie den Mietmarkt im Nordosten und Osten Deutschlands in den Fokus genommen. Bewertet wurden Städte und Gemeinden mit 2500 bis 120.000 Einwohnern. Ein Ranking sollte identifizieren, welche Orte für die Vermietung von Wohnungen als gut bis sehr gut bewertet werden.

Zossen wurde in der Studie gut bewertet – nicht die einzige Kommune in Teltow-Fläming. Quelle: Jutta Abromeit

Beauftragt für die Studie mit dem Namen „Vermietung von Wohnungen auf dem Immobilienmärkten im Nordosten und Osten Deutschlands“ wurde die PREA Group, ein Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen mit Fokus auf Immobilien.

Vermietung von Wohnungen im Blick

Wie Benjamin Spieler, Gründer und Geschäftsführer der Sim Gruppe der MAZ erklärte, sollte die Studie einerseits herausfinden, welche Orte für Investitionen besonders geeignet sind – andererseits aber auch identifizieren, warum das so ist.

Denn: Obwohl in vielen Orten im Nordosten und Osten Deutschlands fleißig gebaut und vermietet wird, fehlen seinen Angaben zufolge teilweise Daten über diese Standorte. „Das wollten wir ändern“, so Spieler. Sein Unternehmen hat dabei bewusst den Mietmarkt in den Blick genommen. Wie Spieler erklärt, gehe es bei ihm weniger um Neubau, sondern eher um eine Bestandsregulierung – auch zur Vermeidung von zusätzlicher Versiegelung.

Infrastruktur und Arbeitsplätze

Für die von ihm beauftragte Studie identifizierte die PREA-Group zunächst sogenannte „Points of interests“ in den Kommunen: Wie gut ist die Infrastruktur beispielsweise, wo gibt es Arbeitsplätze, wie viele Kindergärten sind vor Ort? Mithilfe einer Künstlichen Intelligenz wurde zudem eingespeist, wie sich die Preise entwickeln könnten – und welche Renditen und Risiken sich eventuell daraus ergeben. Ebenfalls im Fokus: Die verschiedenen Baujahre. Aufgeteilt auf Altbau (bis 1949), Bauten von 1950 bis 2013 und Neubau (ab 2014) wurden somit drei verschiedene Kategorien erstellt.

Nach Angaben Juri Ostaschovs, der als Datenwissenschaftler die Studie für die PREA-Group erstellt hat, geht es bei der Attraktivität der Standorte um das richtige Maß. Eine zu große Entfernung zur Autobahn sorge etwa für Minuspunkte - eine zu große Nähe allerdings auch. Das könne dann aber wiederum durch andere attraktive Punkte wie etwa Arbeitsplätze oder andere Vorteile bei der Infrastruktur ausgeglichen werden.

Gute Noten für Orte in Teltow-Fläming

Für die Investoren besonders spannend sind daher in Teltow-Fläming die Kommunen Jüterbog, Trebbin, Blankenfelde-Mahlow, Ludwigsfelde – und natürlich Zossen. Aus insgesamt mehr als 2031 Städten und Gemeinden im Nordosten und Osten Deutschlands haben es diese Kommunen in das Ranking der Studie geschafft – und belegen dabei nach Angaben Ostaschovs „sehr gute“ bis exzellente Plätze.

Dabei bezieht sich die Attraktivität für Immobilieninvestoren auf verschiedene Baujahre. So ist in Jüterbog und Zossen etwa der Mietmarkt für Altbauten bis 1949 attraktiv. Trebbin und Ludwigsfelde schneiden in der Baujahresklasse 1950 bis 2013 besonders gut ab. Da taucht dann auch nochmal Zossen auf – als einzige Stadt in Teltow-Fläming, die gleich in zwei Baujahrkategorien punktet. Für Neubauten ab 2014 erscheint den Machern der Studie hingegen Blankenfelde-Mahlow als interessanter Standort.

Auch Kommunen in Dahme-Spreewald dabei

Auch Dahme-Spreewald ist in dem Ranking vertreten. So belegen dort etwa die Orte Schönefeld, Königs Wusterhausen und Eichwalde die besten Plätze. Während in Königs Wusterhausen besonders die Altbauten bis 1949 für Mietinvestoren interessant sind, ist Eichwalde sowohl mit Blick auf seine Altbauten als auch für Bauten von 1950 bis 2013 für den Mietmarkt attraktiv. Auch Schönefeld kann in der Kategorie 1950-2013 punkten.

Benjamin Spieler, der als Geschäftsführer der „Sim-Gruppe“ auch den zukünftigen Immobilienmarkt im Blick hat, verweist bezüglich des Speckgürtels auch noch auf einen Trend, der ebenfalls beachtet wurde: der Rückzug. Ziehen beispielsweise junge Menschen zunächst zum Studium in die Stadt, werde dann einige Jahre danach wieder der Speckgürtel für sie attraktiv. „Das beobachten wir an vielen Stellen“, so Spieler. Und: „Das ist ein Trend, der sich noch verstärken könnte“.

