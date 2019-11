Potsdam/Zossen

Der 50-jährige Mordverdächtiger aus Zossen, der seine Ex-Frau umgebracht haben soll, hat sich offenbar in der Untersuchungshaft in der JVA Neuruppin das Leben genommen. Der Tote sei am Donnerstag in seiner Zelle tot entdeckt worden, sagte eine Sprecherin des Lagedienstes des Brandenburger Polizeipräsidiums am Samstag auf Anfrage.

Zunächst hatte die „B.Z.“ berichtet, dass der Mann, gegen den Anklage wegen Mordes erhoben worden war, tot ist. Er soll im März seine Ex-Frau aus der Wohnung in Zossen gelockt haben. Seitdem ist sie verschwunden. Erst am vergangenen Samstag war ein Mann in Untersuchungshaft, der in Teltow seine Ehefrau getötet haben soll, tot in seiner Zelle entdeckt worden. Gegen ihn wurde wegen Totschlags an seiner 60 Jahre alten Ehefrau ermittelt.

Von dpa/RND