Glashütte

Es ist ein altbekanntes Prozedere: Der Museumsverein Glashütte braucht Geld vom Landkreis. Seit vielen Jahren reichen die Einnahmen schon nicht aus, um die Kosten für das Personal und den laufenden Betrieb zu decken. Nun bittet der Verein darum, dass der Kreis ihm rund 18.000 Euro aus dem Jahr 2018 erlässt. Gründe dafür seien unter anderem die Kosten für Glasrohstoffe und Material für den Museumsbetrieb, erklärte Museumsleiter Georg Goes in einem Schreiben an den Landkreis.

Der Verein betreibt unter anderem das Museum. Quelle: Museum Baruther Glashütte

Auch für das Museumsteam selbst sei dieser Zustand nicht zufriedenstellend, immerhin wolle man das immaterielle Kulturerbe der manuellen Glasfertigung bewahren. Aus diesem Grund – und weil das Museumsdorf ein touristischer Magnet in Teltow-Fläming ist – bezuschusst der Landkreis den Verein seit etlichen Jahren. Der Kreis selbst ist Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Verein das Museumsdorf samt Werkstatt betreibt. Seit langer Zeit ist die Nutzung mietfrei. Doch auch die Betriebskosten konnte der Verein in den vergangenen Jahren nicht komplett an den Kreis zurückzahlen. Wie für 2018 gab es auch schon davor immer wieder Kostenerlasse, die von den Politikern im Kreisausschuss genehmigt werden mussten.

Stefke fordert Konzept für das Museumsdorf

Glashütte ist deshalb immer wieder ein Zankapfel im Kreistag gewesen. Auch im jüngsten Haushalts- und Finanzausschuss sorgte das Museumsdorf wieder für Unmut. Man wolle den kulturellen und touristischen Standort ja sichern, erklärt Matthias Stefke ( BVB/Freie Wähler), aber so könne es nicht weitergehen. Er vermisst das lange geforderte Konzept für das Museumsdorf Glashütte, in dem sich auch die Stadt Baruth einbringen soll. Mit diesem Vorhaben hatte der Kreistag die Landrätin schon im Sommer 2018 beauftragt.

Im nächsten gibt es ohnehin mehr Geld für den Verein

Kreiskämmerer und Beigeordneter Johannes Ferdinand ( CDU) erklärte, inzwischen habe es erste Gespräche dazu mit dem Bürgermeister gegeben. Auch finanziell kündigte er Besserung an. Denn mit dem Jahr 2019 werden die Kosten des Vereins über einen neuen Zuwendungsvertrag abgefangen. Darin ist geregelt, dass der Kreis jährlich bis zu 60.000 Euro für Personal und weitere 35.000 Euro für Betriebskosten übernimmt, ohne dass dafür immer ein Beschluss der Politiker nötig wird. Bisher muss der Kreisausschuss den Erlass der Betriebskosten jedes Jahr aufs neue absegnen. Zudem ist der Zuschuss für Personal und Betriebskosten bisher auf maximal 35.000 Euro begrenzt.

Von Victoria Barnack