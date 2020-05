Künstlerin Kerstin Becker öffnet ihr Atelier wieder

Zossen

Kerstin Becker, die erfolgreiche und äußerst vielseitige Zossener Künstlerin, hat den Beginn der Corona-Pandemie noch deutlich im Gedächtnis. Sie arbeitet seit Jahren in einem winzig kleinen Atelier in Zossen in der Straße Am Kietz. Völlig unerwartet kam der Vermieter ihres „Atelier im Schaufenster“ im Januar 2020 auf sie zu und bot ihr größere Räume einer Firma im gleichen Haus an, die auszog. Kerstin Becker überlegte nicht lange und griff zu. Zwar war die Miete höher, doch Platz für ihre Gemälde, Grafiken, für Schmuck und Plastiken verschiedener Größen und Materialien brauchte die fleißige Künstlerin dringend – im alten Atelier ließ sich kaum etwas angemessen präsentieren. Rasch wurde geplant und im Februar bereits umgeräumt, die Einweihungsfeier auf März gelegt.

Eröffnung der neuen Räume musste ausfallen

Die verhinderte die Pandemie jedoch: „Dass ich um den persönlichen und wirtschaftlichen Schub dieser Eröffnung gebracht wurde, betrübt mich“, sagt die Künstlerin. Nun arbeitet Kerstin Becker in den neuen Räumen. „Anders als andere Berufstätige kann ich das ja immer“, so die Freiberuflerin. Jeden Tag kam sie ins Atelier. Der Materialnachschub wurde zunehmend schwieriger, auch mit Lieferdiensten über das Netz ging das nicht so einfach.

Inspiriert zu kunstvollen Masken

Zunächst versuchte die Künstlerin, die Situation mit Humor zu tragen: Da wäre eben mehr Ruhe und Zeit, angefangene Objekte zu beenden. Sie malte, nähte und stellte Schmuck her. Doch die Tür zum neuen Refugium musste verschlossen bleiben wegen der Verordnungen. Täglich zwei- bis dreimal erschienen Mitarbeiter des Ordnungsamtes und kontrollierten, ob keine Besucher oder Kunden im Atelier waren. Das war auch mental bitter für sie. Neue Aufträge kamen nicht rein, doch Kerstin Becker hat so viele Bilder im Kopf, dass ihre Lebenszeit zu deren Verwirklichung nicht ausreichen würde.

Künstlerin fertigt Masken

Die neue Situation inspirierte sie, textile Mund-Nase-Bedeckungen zu entwerfen und zu fertigen: Außen aus Linon, innen Baumwolljersey gefüttert, bemalt sie sie. Heiß fixiert lassen sich die unikaten Schmuckstücke bis 60 Grad waschen. Die Masken kann sie über ihre Internetseite verkaufen. Ansonsten ist die Coronazeit für Kerstin Becker eine reine Verlustzeit, wie für andere Kunstschaffende. Weil auch der „Tag des offenen Ateliers“ Anfang Mai entfiel, ein sehr wichtiger Termin für sie, hofft sie nun auf den Ausweich-Tag im Herbst. Und versucht, das Negative auszublenden. Sie ist eine lebensbejahende, humorvolle Frau, doch frische Luft – ungefiltert – , frei zu atmen, fehle ihr.

Atelier ist wieder geöffnet

Das Atelier darf nun wieder öffnen, wenn Besucher Abstand halten. Sie hofft ganz fest darauf, dass den Menschen nach überstandener Krise die Lust auf Kunstgenuss und -kauf nicht vergangen ist – und sie auch das Geld dafür haben.

Von Andrea von Fournier