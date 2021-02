Nach dem Lockdown: Modemärkte wollen alte Ware mit Rabatten verkaufen

Ludwigsfelde/Rangsdorf

Seit Mitte Dezember sind die Geschäfte in Deutschland nun bereits geschlossen – und ob der Corona-bedingte Lockdown wirklich am 15. Februar endet, steht angesichts der immer noch hohen Inzidenzzahlen längst nicht fest. Doch bereits jetzt ist für die Geschäfte klar: Das Wintergeschäft hat quasi nicht stattgefunden.

Modeketten werden Wintersachen nicht los

Unter den Leidtragenden der Region sind auch viele Modeläden, die nun vor einem weiteren Problem stehen: Was mit den nicht verkauften Wintersachen machen? Ohne genaue Zahlen zu nennen, bestätigen viele Modegeschäfte, dass es sich bei der betroffenen Herbst- und Winterware um große Mengen handelt. Teilweise sind sogar schon erste Kollektionen des neuen Jahres betroffen.

Während viele Inhaber-geführte Geschäfte sich gegenüber der MAZ nicht dazu äußer wollten, was mit den nicht verkauften Kleidungsstücken passiert, versichern die Modeketten der Region, dass sie so wenig wie möglich entsorgen wollen – viel mehr beginnt nach dem Lockdown wohl eine große Rabatte-Schlacht.

Kleidung wird teilweise eingelagert

Ernsting's-family-Sprecher Marcello Concilio teilte auf Anfrage mit, dass die Modekette auf einem Großteil der Ware sitzen bleibe. „Bis zur etwaigen Wiedereröffnung Mitte Februar sind das annähernd zwei Monate. Sie können sich vorstellen, dass da einiges an unverkäuflicher Winterware zusammen kommt. Wer möchte Mitte Februar noch Daunenjacken und Winteraccessoires kaufen?“

Ernsting's family hat deutschlandweit über 1800 Filialen, darunter auch in Ludwigsfelde, Zossen, Blankenfelde und Rangsdorf. Ein Teil der Filialware lasse sich zwar über den Onlineshop verkaufen, teilt Concilio mit – und „sicher mag es Artikel geben, die wir in anzumietenden Lagerhallen (Kosten!) einlagern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteuern können“. Aber ein großer Teil der „modischen Ware“ habe seine Halbwertszeit auch überschritten, hieß es.

Ernsting's family rechnet mit Rabattschlacht

„Wir gehen davon aus, dass nach Ende des Lockdowns eine riesige Rabattschlacht beginnt. Ob dies aus pandemischen Gesichtspunkten schlau ist, sei dahingestellt“, so Concilio. Ernsting's family werde seinen Kunden „mit Bedacht und Umsicht“ neue „Verkaufsimpulse“ geben. Das Unternehmen sei zuversichtlich, dass es die Menschen – wie nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 – kaum die Öffnung der Filialen abwarten können.

Modekette Adler rechnet mit großem Kunden-Ansturm

Mit einem ähnlichen Ansturm rechnet auch die Modekette Adler. Auch wenn das Unternehmen Insolvenz angemeldet hatte, will sie ihre 171 Filialen – unter anderem in Rangsdorf – nach dem Lockdown wie gewohnt öffnen. „Wir rechnen dann mit Nachholeffekten, wie wir sie bereits in Luxemburg feststellen konnten, wo unsere drei Modefilialen seit dem 11. Januar 2021 wieder geöffnet sind und wir uns seitdem über eine positive Resonanz freuen können“, teilte Sprecher Peter Dietz mit.

Zusätzlich werde die Ware weiterhin über den Onlineshop und die Bestellhotline verkauft. Adler verfolge „generell die Philosophie möglichst keine tatsächlich unverkäuflichen Artikel zu vernichten“. Das wolle man auch in Zukunft „weiter verfolgen“.

Jeans Fritz: „Entsorgt wird nichts!“

Yvonne Arnhold aus der Marketing-Abteilung von Jeans Fritz, die eine Filiale in Ludwigsfelde haben, teilt sogar mit: „Entsorgt wird nichts! Einiges konnte/kann über den Onlineshop verkauft werden und einige Artikel werden eingelagert.“ Der größte Teil der Ware soll jedoch wie bei den anderen Modeketten „möglichst bei Wiedereröffnung mit Rabatten verkauft werden“. Trotzdem rechnet Arnhold damit, dass nach dem Lockdown noch weniger Menschen einkaufen gehen: „Die Pandemie ist noch nicht bezwungen und das wird sich sehr wahrscheinlich auch im Konsumverhalten unserer Kunden deutlich widerspiegeln.“

