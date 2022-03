Nächst Neuendorf

Die Gruppe der Jüngsten in der Freiwilligen Ortswehr Nächst Neuendorf ist mit 20 „Zwergen“ richtig stark. Und es gibt eine Warteliste, wie „Zwergen-Wartin“ Franziska Liehmann verrät. Liebevoll, aber auch mit der richtigen Portion Durchsetzungsvermögen kümmert sich die Lehrerin gemeinsam mit ihrer Mutter, die die Zwerge vor etwa zwölf Jahren ins Leben rief, um sie.

Nächst Neuendorfer FFw-Nachwuchs erwirbt soziale Kompetenz

„Knapp die Hälfte dessen, was wir den Fünf- bis Zehnjährigen bieten, ist feuerwehrspezifisch. Wichtig sind das niederschwellige Erlernen sozialer Kompetenzen wie Teamwork oder Hilfsbereitschaft. Und natürlich der Spaß!“, so Franziska Liehmann. Wenn die Kinder sich wohlfühlen und bleiben, anschließend in der Jugendwehr engagieren und dann in die aktive Abteilung eintreten, wurde die Arbeit der Betreuerinnen belohnt. Beispiele gibt es bereits. Große Unterstützung leistet der Förderverein. Er wirbt bei Firmen um Sponsoren, backt Kuchen fürs Dorffest oder zum Tag der offenen Tür.

Als die Anschaffung einiger Uniformen für die Kleinen über die Stadt Zossen platzte, legten die Nächst Neuendorfer nicht die Hände in den Schoß. Sie sammelten das nötige Geld selbst ein und jetzt hängen zehn blaue Kluften zu „Repräsentationszwecken“ bereit. Jeder der Zwerge möchte sie gern mal ausführen.

Stadt Zossen sponserte Kleidung für die Ausbildung

Die Stadt sponserte für die Ausbildung T-Shirts und Sweats mit individuellem Aufdruck. Richtig stolz ist auch der Ortswehführer auf die neueste Anschaffung, die durch die Vereinsarbeit möglich wurde. Er klappt ein Set mit sechs Koffern zur Brandschutzerziehung auf den Schulungstischen aus. Da sei alles drin, um Kind gerecht realitätsnahe Demonstrationen zu bewerkstelligen. Notruf- oder Proben- und Experimentierkoffer werden künftig viel genutzt werden. Ein „Rauch-Demohaus“ steht noch auf der Wunschliste der Betreuerinnen für ihre Arbeit, bislang leihen sie es bei anderen Wehren aus. Doch über 3000 Euro zu beschaffen ist kein Pappenstiel.

Traurig sind alle, dass das 2021 geplante „1. Krümellager“ pandemiebedingt ausfiel. Ein neuer Anlauf ist geplant. Die „Kinderflamme“, ein Landes weites Abzeichen als Nachweis des Wissens und Könnens, wird gemeinsam mit den Zwergen der Glienicker Feuerwehr erworben.

Doch nun steht erstmal Ostern vor der Tür. Das bedeutet für die Jüngsten Spiel, Spaß und Bewegung beim Eiertrudeln oder Verstecke suchen. Die Bastelbögen für die Körbchen haben die Eltern schon mitgenommen, nun müssen sie nur noch gefaltet und gefüllt werden.

Von Andrea von Fournier