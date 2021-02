Nächst Neuendorf

Die heute allgemein als Friedhofsberg bezeichnete Anhöhe nördlich von Nächst Neuendorf kannten unsere Vorfahren noch unter dem Namen Mühlenberg. Knapp einhundert Jahre lang stand hier eine für die Region einst typische Bockwindmühle. Sie wurde am 13. Februar 1921 gegen 8 Uhr ein Raub der Flammen.

Feuerwehrleute glaubten der Meldung offenbar nicht

Einer unbelegten Legende zufolge schenkten die Nächst Neuendorfer Feuerwehrleute an jenem Sonntagmorgen der Meldung, die Mühle hätte Feuer gefangen, zunächst keinen Glauben, weil erst am Vortag in der Gaststätte Quappe ein Theaterstück mit dem Titel „Die Mühle brennt“ aufgeführt wurde. Das gegenüber dem Friedhof am Weg nach Dabendorf gelegene Gebäude konnte nicht gerettet werden.

Neben dem Mythos vom Theaterstück hielt sich noch lange das Gerücht, der Müller selbst hätte den Brand gelegt um die hohe Versicherungssumme zu kassieren. Zur mangelnden moralischen Integrität des Besitzers ließen sich zwar einige Zeugnisse anführen, die Ermittlungen der Brandursache verliefen aber im Sande. Nach den Aufzeichnungen des Lehrers Georg Wolter in der Schulchronik vermutete man aber tatsächlich Brandstiftung.

Eintrag des Lehrers Georg Wolter zum Mühlenbrand in der Schulchronik Quelle: Sammlung Gunnar Lehmann

Auseinandersetzungen um den Bau der Mühle

Schon um den Bau hatte es ab 1820 jahrelange Auseinandersetzungen gegeben. Klaus Voeckler fand bei seinen umfangreichen Archivstudien entsprechende Unterlagen. So beanstandeten Behörden und Einwohner unter anderem die Wahl des Standortes. Überdies befürchteten die Bauern, ihr Vieh könnte durch die Flügel erschreckt werden und Schaden nehmen – Argumente, die uns in ähnlicher Form auch heute noch bei der Diskussion um Windeignungsgebiete begegnen.

Da die Zeit der Windmüllerei angesichts des technischen Fortschritts Anfang des vergangenen Jahrhunderts ohnehin zu Ende ging, kam nach der Zerstörung ein Wiederaufbau nicht mehr in Frage, stattdessen entstand eine neue motorbetriebene Mühle mit angeschlossener Backstube im Dorfkern. Später befanden sich hier die Konsumverkaufsstelle und nach dem Umbau des Hauses der Meyer-Shop.

Von der Nächst Neuendorfer Windmühle existiert heute lediglich ein einziges Bilddokument. Auf einer historischen Ansichtskarte des Zossener Fotoateliers Sowka-Wessner ist sie im Hintergrund der Feuerwache zu erkennen.

Von Gunnar Lehmann