Die Seniorenprojektgruppe für Mitfahrbänke in Zossen kann sich über einen schnellen Fortschritt freuen. An insgesamt fünf Stellen im Zossener Stadtgebiet wurden jetzt Mitfahrbänke aufgestellt.

Zossen: Fünf Mitfahrbänke in den Ortsteilen aufgestellt

