Über das Wochenende gab es in Teltow-Fläming insgesamt zehn neue Coronafälle. Mit einer weiteren bestätigten Infektion am Montag ist die Zahl der insgesamt Infizierten im Landkreis auf 164 gestiegen.

Die Mehrzahl der neuen Fälle ist in der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Wünsdorf aufgetreten. Das berichtete TFs Sozialdezernentin und Erste Beigeordnete Kirsten Gurske ( Die Linke) der MAZ am Montag auf Nachfrage.

Fünf Flüchtlinge nachweislich angesteckt

Dort sei ein Flüchtling routinemäßig auf das Coronavirus getestet worden, bevor er in eine andere Einrichtung verlegt werden sollte. „Er war symptomfrei“, sagte Gurske. Insgesamt wurden daraufhin 33 weitere Tests in der Erstaufnahmeeinrichtung angeordnet. Davon fielen bisher fünf positiv aus. Das zuständige Innenministerium habe die notwendigen Maßnahmen angeordnet, erklärte Gurske.

Zu einem weiteren Coronafall kam es in Luckenwalde im Übergangswohnheim in der Anhaltstraße. Seit dem Montagnachmittag würde dort die Kontaktermittlung des Erstinfizierten durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes TF stattfinden, erklärte Gurske.

Streit im Asylheim Großbeeren

Zu einem weiteren Vorfall kam es am Wochenende im Übergangswohnheim Großbeeren. Dort wurde zwar kein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Es soll aber zu Streitigkeiten gekommen sein, weil der Landkreis dort einen positiv getesteten Flüchtling unterbringen wollte.

Gurske berichtete der MAZ, dass die Hygienebedingungen im Großbeerener Asylheim besser gewesen wären als in der bisherigen Unterkunft. Für den Flüchtling, der bereits vor seinem Coronatest in Teltow-Fläming untergebracht war, wurde eine alternative Unterbringungsmöglichkeit gefunden.

In der Kita Mäusetreff in Rehagen wurde eine Servicemitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet. Quelle: Dirk Pehnert/Privat

Wegen eines weiteren bestätigten Coronafalles ist seit Montag die Kita Mäusetreff in Rehagen geschlossen. Kinder und Erzieher seien aber nicht betroffen, sagte Gurske gegenüber der MAZ. Eine Servicemitarbeiterin, die für die Mittagsversorgung in der Kita zuständig ist, wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Gemeinde Am Mellensee als Träger hat sich daraufhin am Montag dazu entschieden, die Kita vorerst zu schließen. Die Regelung gilt zunächst bis Mittwoch. Allen Eltern wurde empfohlen, ihre Kinder auf das Virus testen zu lassen. Einige Familien erhielten das Ergebnis bereits am Wochenende. Die Tests seien bisher allesamt negativ ausgefallen, sagte Gurske.

