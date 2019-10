Luckenwalde

Minusgrade in Teltow-Fläming: Der erste Frost ist maßgeblich für das, was bald auf dem Arbeitsmarkt passiert. Im warmen Innern des Luckenwalder Jobcenters gaben Annett Sonnenburg und Anke Lehmann in dieser Woche aber zunächst das Fazit über den vergangenen Monat ab.

Arbeitslosenquote sinkt in TF auf 4,2 P

...