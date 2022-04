Neuhof

Das zehnte Osterfeuer-Kunstwerk steht. Feuerwehrleute und Vereinsmitglieder der „Dorfgemeinschaft Neuhof“ halfen vergangenen Samstag beim Aufbau mit. Ein Karussell aus Holz wird Gründonnerstag abgefackelt. Wenn auch wegen Corona viel später als geplant.

Drei Jahre lang hatte es kein Osterfeuer in Neuhof gegeben. Ein zauberhaftes Märchenschloss ging 2019 in Flammen auf. „Nach dem Schloss war Schluss“, sagt Ortswehrführer und Vereinsvorsitzender Axel Späthe. Dabei lief auch 2020 alles wie gewohnt an. Traditionell machten sich die Holz-Hochstapler ans Werk, sägten, hämmerten und schraubten. Frauen der Feuerwehrmänner steuerten die Sitze des Karussells in Form von lustigen Figuren wie Einhorn, Wildschwein und Hahn bei.

Neuhof: Sitzfiguren überwinterten bei der Feuerwehr

„Das Karussell war komplett fertig“, so Enrico Schmidtchen. Doch dann fiel das Osterfeuer wegen der Pandemie aus. „Also mussten wir fast alles wieder abbauen.“ Nur die leere Hülle blieb stehen. Viele Einzelteile lagerten abgedeckt mit einer wetterfesten Plane am Rand der Osterfeuerwiese zwischen. Die Sitzfiguren überwinterten zwei Mal im Gerätehaus der Feuerwehr.

Als sich abzeichnete, dass Veranstaltungen an frischer Luft dieses Frühjahr erlaubt sind, sprach Axel Späthe potenzielle Helfer an. Schwer sei es nicht gewesen, Mitstreiter zu finden. „Alle hatten nach so langer Pause einfach wieder Lust auf ein Osterfeuer“.

Neuhof: Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer

Diese Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Dorf. „Das Echo war sehr positiv“, sagt Hans-Peter Greulich. „Wir wurden wirklich darin bestärkt, ein Osterfeuer zu machen, weil auch Feiern zum Leben gehört“, so Axel Späthe.

Vor vier Wochen begannen die Feuerwehrleute damit, das Karussell erneut aufzubauen. Das in dem Bauwerk aufgestapelte Brennholz wurde von der in Bestensee ansässigen Brandenburgischen Forstservice GmbH gesponsert und mit dem Lkw angefahren. Am Samstag gab die von Axel Späthe motivierte Helfer-Truppe dem Karussell den letzten Schliff. Zeitgleich fand der Frühjahrsputz statt. „Da haben wir auch den Weg vom Gerätehaus zur Osterfeuerwiese gesäubert und das dort gemähte, trockene Gras abgeharkt, damit es nicht abbrennt.“

In Neuhof sind am Donnerstag Osterfeuer-Gäste willkommen

Am Donnerstag sind Gäste dann ab 18 Uhr auf der Wiese willkommen. Eine halbe Stunde später wird das Karussell abgefackelt. Freiwillige Helfer von Feuerwehr und „Dorfgemeinschaft“-Verein grillen, schmieren Schmalzstullen und schenken Getränke aus. Besonders beliebt ist die Bierbowle. „Die Bowle besteht aus Bier, Zitrone und Früchten“, sagt Simone Wogatzki. Angesetzt werden 80 Liter des besonders von Frauen bevorzugten Getränkes.

Sowohl Bowle als auch Bier sind für die gastgebenden Feuerwehrleute an diesem Abend tabu. Gemeinsam mit Kameraden aus Wünsdorf, deren Tanklöschfahrzeug und eigener Ausrüstung sichern sie die Veranstaltung ab. „So ist das immer“, sagt Axel Späthe. „Wir freuen uns, wenn den Besuchern das Osterfeuer gefällt. Feiern können wir ein anderes Mal.“

Karfreitag und Samstag sind alle Helfer erfahrungsgemäß damit beschäftigt, die Osterfeuer-Asche zu beseitigen. Vielleicht fällt dann bereits die Vorentscheidung darüber, welches Gebilde nächstes Jahr gebaut wird. Seit 2011 gingen beispielsweise Dampflok, Segelschiff, Feuerwehrauto, Mississippi-Raddampfer, Doppelstockbus, mittelalterliche Ritterburg und Mähdrescher in Flammen auf. „Wir haben noch Ideen für mindestens zehn weitere Osterfeuer“, so Axel Späthe. Mehr verrät er nicht. Auf keinen Fall werde man so wie vielerorts einfach nur Äste und Bretter aufstapeln und anzünden, sagt Enrico Schmidtchen. „Holzhaufen kann doch jeder.“

Von Frank Pechhold