Die Feuerwehr war am Dienstag in den Abendstunden in einem Waldgebiet nahe der L 795 in Richtung Märkisch Wilmersdorf im Einsatz gewesen. An einem unbefestigten Waldweg in Nunsdorf war es aus noch unbekannten Gründen zu einem Brand von kleinerem Ausmaß gekommen. Die Feuerwehr informierte auch die Polizei von dem Feuer.

Insgesamt ungefähr 50 Quadratmeter Waldboden und Heidefläche standen in Flammen, bevor das Feuer von den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Verletzt wurde bei den Löscharbeiten niemand.

Da die Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Fremdverschulden als Ursache des Brandes nicht ausschließen konnten, wurde die Polizei zur Aufnahme einer Strafanzeige hinzugezogen. Hinweise auf mögliche Täter oder andere Spuren konnten die Polizeibeamten am Brandort aber nicht finden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers übernommen.

