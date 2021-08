Nunsdorf: Verwirrter randaliert mitten in der Nacht

Nunsdorf

Ein 41-Jähriger randalierte am frühen Mittwochmorgen in seiner Wohnung in Nunsdorf. Er warf Möbel über den Balkon aus dem dritten Obergeschoss. Da er seine Wohnung verbarrikadiert hatte, musste die Feuerwehr öffnen. Da der Mann drohte, vom Balkon zu springen, wurden eine Verhandlungsgruppe und Spezialeinsatzkräfte angefordert. Die Feuerwehr baute zudem ein Sprungtuch auf. Der verwirrte Mann konnte schließlich überwältigt werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Womöglich leidet er unter einer psychischen Erkrankung.

Von MAZonline