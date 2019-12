Dahlewitz

Das vermutliche Ansiedlungsinteresse einer gemeinnützigen Stiftung am Dahlewitzer Bahnhofsschlag wurde am Dienstag auf der Sitzung des Ortsbeirates angesprochen, teilte Ortsvorsteher Thomas Mattuschka mit.

Der Ortsbeirat insgesamt, so Mattuschka, habe es für schlecht befunden, dass die Diskussion nicht öffentlich geführt werde. Aber laut Tagesordnung der nächsten Gemeindevertreterversammlung sei dieser Punkt ja zunächst einmal vom Tisch: „In der seit Dienstag öffentlichen Tagesordnung taucht dieser Punkt nicht auf“, sagte der Ortsvorsteher. „Der Ortsbeirat will sich aber bei der Diskussion um das Integrierte Stadtentwicklungskonzept für die gesamte Gemeinde mit ihren drei Hauptzentren Blankenfelde, Mahlow und Dahlewitz in die Diskussion einbringen“, sagte Mattuschka weiter. Derzeit befindet sich das Stadtentwicklungskonzept unter der Bezeichnung INSEK noch in der Vorbereitung. Im Januar 2020 soll es richtig losgehen.

„Der Ortsbeirat freut sich, dass die Verwaltung einen Prozess auch für Dahlewitz angestoßen hat.“ Im Rahmen des INSEK-Prozesses müssten Ortsbeirat, Gemeindevertreter und Verwaltung gemeinsam entscheiden, wie es im Dahlewitz-Zentrum und am Bahnhofsschlag weitergehe. Dann könne man auch darüber reden, ob hier künftig Wohnbebauung oder eine andere Nutzung gewollt ist. „Wir wollen das gemeinsam und öffentlich“, so Mattuschka.

Von Udo Böhlefeld