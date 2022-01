Ortswehrführer Steve Sawitzky über die Arbeit in der Feuerwehr Wünsdorf

Wünsdorf

Steve Sawitzky ist seit 21 Jahren bei der Truppe, mit 12 startete er in der Jugendfeuerwehr. Der 33-Jährige absolviert mit Verantwortungsgefühl, Organisationsgeschick und viel Energie lange Tage. Hauptamtlich in der Feuerwache Luckenwalde angestellt und lässt sich zurzeit in 24-Stunden-Schichten in Frankfurt/O. zum Berufsfeuerwehrmann ausbilden. Vormittags erledigt er oft in der Wünsdorfer Feuerwehr laufende Arbeiten. Nachmittags versucht er sich für die Familie freizuhalten.

Kameradschaft und Zusammenarbeit besonders wichtig

Steve Sawitzky schätzt die Kameradschaft und die Zusammenarbeit mit dem Förderverein besonders. So froh er über den Gebäude-Neubau in seinem Dorf ist, sieht er die Notwendigkeit, moderne Technik zu fördern und die Gerätehäuser anderer Zossener Wehren zu erneuern. Die Wünsdorfer haben sechs Jahre um ihren Bau gekämpft. Hier müsse die Politik deutlich Zeichen setzen. Ebenso sei der Einsatz hauptamtlicher Mitarbeiter überfällig. „Sehr oft hören wir vor Ort Erstaunen der Bürger, wenn sie erfahren, dass wir alle im Ehrenamt tätig sind!“.

Mehr Werbung für den Nachwuchs der Feuerwehr in Wünsdorf

Mehr Werbung für den Feuerwehrnachwuchs wünscht sich der Ortswehrführer (OWF) ebenfalls von den politisch Verantwortlichen. Die Wünsdorfer sind Stützpunktfeuerwehr und haben doch oftmals Probleme in der Tagesbereitschaft. Viele Aktive pendeln für ihren Job, ein Großteil arbeitet in Berufs- oder Werksfeuerwehren oder bei den Rettungskräften außerhalb. Der OWF hat eine gute Ortswehrführung aufgebaut.

15 Führungskräfte, die entsprechende Lehrgänge absolviert haben, entlasten ihn durch kluge Aufgabenteilung. Steve Sawitzky kann und muss delegieren und kontrollieren. Im April 2021 hatte er seinen bisher größten Einsatz bei einem 1700 qm-Dachstuhlbrand in Wünsdorf. Er war als Einsatzleiter als erster vor Ort und für 116 Kameraden aus Zossen, Am Mellensee, Rangsdorf, Mittenwalde und Baruth verantwortlich.

In Wünsdorf machen Brände etwa 25 Prozent der Einsätze aus, der Rest sind Technische Hilfseinsätze von Tragehilfe für Rettungskräfte bis Verkehrsunfälle. 2021 gab es 177 Einsätze, davon 60 Brände. Zum letzten besonders belastenden Einsatz mit Personenschaden rückten die Kameraden kürzlich an die Bahnstrecke bei Neuhof aus.

Von Andrea von Fournier